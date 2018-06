Andrea Dovizioso, GP Catalogna 2018: “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez, sono caduto e lo 0 è pesante”

Andrea Dovizioso torna a casa da Barcellona con un altro 0. Il pilota della Ducati è caduto durante il GP di Catalogna 2018 mentre occupava la terza posizione, ha incamerato la terza scivolata stagionale e vede allontanarsi ormai definitivamente Marc Marquez in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il forlivese ha rilasciato a Sky Sport: “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez, stavamo spingendo tutti e tre. Con queste gomme basta davvero poco per sbagliare, ho fatto un errore, sono arrivato un po’ più veloce in quella staccata. In questo momento bisogna cercare di stare calmi. Per quello che ho visto in gara Lorenzo guidava con il suo stile, non intraversava. Io ero al limite, mi mancavano un paio di decimi ma c’era il modo di guidare diversamente ed è quello che dobbiamo fare”.

Il Dovi prosegue poi nella sua disamina: “Andiamo a casa con un altro 0 e questo è pesante. Non è facile perché le condizioni che abbiamo trovato oggi sono particolari e non credo che si debba guidare in questo modo in tutte le piste che troviamo. Oggi ero al limite, ci ho voluto provare. Avere Lorenzo così in forma non è facile, ma quando hai un compagno che guida così è anche un vantaggio per cercare di migliorarsi. Non credo che proverò la posizione adottata da Lorenzo, sono aperto a tutto ma non credo sia questo il punto. Non è il momento più difficile della mia carriera in Ducati, comunque ci stiamo giocando delle vittorie“.













FOTOCATTAGNI