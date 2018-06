Andrea Dovizioso, GP Catalogna 2018: “Arrivo su una delle piste migliori per la Ducati e voglio puntare in alto”

Andrea Dovizioso è pronto per il Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP dopo il secondo posto conquistato al Mugello. Il romagnolo ha visto riaprirsi, almeno in parte, le sue chance di titolo e proverà a confermarsi anche al Montmelò, come ha spiegato nel corso della conferenza stampa che dà il via al fine settimana spagnolo. “A livello di layout siamo su una delle migliori piste per la nostra moto – spiega il romagnolo – Un anno fa ho centrato una bella vittoria, ma in questa occasione tutto sarà rimesso in gioco, incominciando dal nuovo asfalto. Io ed il team dovremo lavorare bene per capire quali saranno le gomme da sfruttare ma mi aspetto tanti piloti pronti a vincere, anche con moto differenti. Dal mio punto di vista sono fiducioso, perché la pista mi piace e ho sempre lottato per il podio ma, mai come quest’anno, ogni weekend ha storia a sé”.

La vittoria del Mugello da parte di Jorge Lorenzo, però, non cambia la situazione in seno al box Ducati. “Non è che ho scoperto domenica scorsa che Jorge è un ottimo pilota e che può ancora lottare per vincere il titolo. Ho sempre saputo di avere un rivale temibile in casa. Vale per lui come per tutti gli altri campioni della MotoGP. Nel suo caso vedremo come procederà nelle prossime uscite con piste diverse, ma posso dire che al Mugello ha fatto un lavoro eccezionale, guidando nella giusta maniera”.

Ultima battuta sul futuro. Nella prossima stagione la Ducati sarà tutta italiana. “Sono contento che Danilo Petrucci sarà il mio nuovo compagno, in questo modo il team ufficiale sarà tutto tricolore. Con Danilo ho un ottimo rapporto e sarà molto utile, dato che conosce la moto in maniera accurata, ci aiuterà senza dubbio a crescere. Nel 2019 ci saranno tantissimi cambiamenti, ed il primo è già stato mostrato”.

