Volley femminile, Nations League 2018: tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo, programma, date, orari, avversari e tv

L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale è attesa da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: una vera e propria maratona in giro per il mondo che metterà a dura prova le ragazze, desiderose di qualificarsi alla Final Six di Nanjing e di mettersi in gioco in vista dei Mondiali.

Non si giocherà più durante il weekend (riservato alla competizione maschile) ma dal martedì al giovedì, in piena settimana. La squadra del CT Davide Mazzanti incomincerà la propria avventura negli USA: a Lincoln, dal 15 al 17 maggio, sfideremo gli USA Campioni del Mondo, la Turchia di Giovanni Guidetti e la Polonia.

Ci si trasferirà subito in Corea del Sud (a Suwon) per affrontare la fortissima Russia, le padrone di casa della stella Kim e l’ambiziosa Germania. Si rimarrà in Asia, a Hong Kong durissimo impegno contro la Cina Campionessa Olimpica, il temibile Giappone e l’abbordabile Argentina.

Ultimi impegni in Europa: prima a Rotterdam (5-7 giugno) contro Serbia, Olanda e Repubblica Dominicana, poi la chiusura a Eboli (12-14 giugno) di fronte al nostro pubblico che dovrà supportarci contro Brasile, Thailandia e Belgio.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato di tutte le partite dell’Italia nella Nations League 2018 di volley femminile. Tutti gli orari indicati sono italiani. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, attendiamo di sapere se ci saranno delle dirette tv.

MARTEDÌ 15 MAGGIO:

23.59 Italia vs Turchia (a Lincoln, USA)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO:

23.59 Italia vs Polonia (a Lincoln, USA)

VENERDÌ 18 MAGGIO:

02.00 Italia vs USA (a Lincoln, USA)

MARTEDÌ 22 MAGGIO:

Orario da definire Italia vs Russia (a Suwon, Corea del Sud)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO:

Orario da definire Italia vs Germania (a Suwon, Corea del Sud)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO:

Orario da definire Italia vs Corea del Sud (a Suwon, Corea del Sud)

MARTEDÌ 29 MAGGIO:

23.59 Italia vs Giappone (a Hong Kong, Cina)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO:

23.59 Italia vs Argentina (a Hong Kong, Cina)

VENERDÌ 1° GIUGNO:

02.30 Italia vs Cina (a Hong Kong, Cina)

MARTEDÌ 5 GIUGNO:

16.30 Italia vs Serbia (a Rotterdam, Paesi Bassi)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO:

19.30 Italia vs Paesi Bassi (a Rotterdam, Paesi Bassi)

GIOVEDÌ 7 GIUGNO:

16.30 Italia vs Repubblica Dominicana (a Rotterdam, Paesi Bassi)

MARTEDÌ 12 GIUGNO:

20.00 Italia vs Thailandia (a Eboli)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO:

20.00 Italia vs Belgio (a Eboli)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

20.00 Italia vs Brasile (a Eboli)

EVENTUALE FINAL SIX:

27 giugno – 1° luglio a Nanjing (Cina)