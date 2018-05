Tennis, Roland Garros 2018: i risultati di domenica 27 maggio. Alexander Zverev e Dimitrov avanzano senza problemi. Bravissimo Berrettini

Si è conclusa la prima giornata di incontri del tabellone maschile del Roland Garros 2018 e non ci sono state grosse sorprese. I big chiamati in causa hanno risposto presente, offrendo prestazioni convincenti.

C’era attesa per l’esordio della testa di serie n.2 del torneo, il tedesco Alexader Zverev che, nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, affrontava il lituano Ricardas Berankis (n.92 del mondo). Ebbene, il n.3 della classifica mondiale ha offerto una prova molto solida, gestendo alla grande la tensione della prima uscita. Il 6-1 6-1 6-2, in 1 ora e 11 minuti di partita, è stato quasi imbarazzante per il povero Berankis, che poco ha potuto contro le accelerazioni devastanti del tennista d’Amburgo. Nel secondo turno Zverev affronterà dunque il vincente della sfida tra Jiri Vesely (n.79 ATP) e Dusan Lajovic (n.68 ATP).

Missione compiuta anche per Grigor Dimitrov, vittorioso in tre frazioni (6-1 6-4 7-6) contro il volenteroso egiziano, lucky loser (n.182 del mondo) Mohamed Safwat. Originariamente, infatti, il bulgaro avrebbe dovuto affrontare il serbo Viktor Troicki, nella partita d’apertura sul Philippe Chatrier. Tuttavia, il forfait dell’ultimo momento del giocatore slavo ha portato a questo nuovo accoppiamento ed il buon Grigor ha sfruttato l’occasione, vincendo senza troppa fatica. Per lui, l’appuntamento nel 2° turno sarà contro lo statunitense, n.57 ATP, Jared Donaldson, vincente contro il cileno Nicolas Jarry, al termine di un match conclusosi al quinto set (6-3 4-6 3-6 6-3 6-4).

Bene anche il giapponese Kei Nishikori, impostosi sempre in tre set contro il francese (wild card) Maxime Janvier con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 in 2 ore 22 minuti di partita. Una prova solida del nipponico, sempre più in condizione dal punto di vista fisico, dopo i problemi al polso che ne hanno condizionato la stagione passata. Nel secondo round il tennista del Sol Levante sfiderà il vincente dell’incontro tra il francese Benoit Paire (n.50 del mondo) e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.77 ATP).

Vince ma non convince invece il belga David Goffin. Il n.9 del mondo è stato costretto agli straordinari nel confronto con l’olandese Robin Haase (n.44 del ranking). Sono serviti 5 set al finalista delle ATP Finals 2017 per avere la meglio del coriaceo tulipano (4-6 4-6 6-4 6-1 6-0). Un Goffin che si è trovato sotto di due parziali. Tanti errori per il 27enne di Rocourt, a cui sembrava mancare la giusta continuità di gioco. Dalla terza frazione, in avanti, la partita ha avuto un svolgimento completamente diverso: il belga è salito di tono e, nello stesso tempo, l‘orange è calato dal punto di vista dell’intensità da fondo. Prossima sfida, dunque, sarà quella contro il francese Corentin Moutet (n.143 del ranking), che ha avuto la meglio del “gigantesco” Ivo Karlovic (7-6 6-2 7-6).

Giusto menzionare a completamento di questo day-1 il successo di Matteo Berrettini contro il tedesco Oscar Otte (n.157 del ranking). Un match non impossibile per il ragazzo romano che, dopo un primo set con qualche errore di troppo, è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con il proprio dritto, ottenendo la prima vittoria in carriera nel main draw di uno Slam, con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 6-1.

I RISULTATI DI DOMENICA 27 MAGGIO – TABELLONE MASCHILE – ROLAND GARROS 2018

[26] D. Dzumhur b. [Q] D. Kudla 6-4 6-2 6-2

R. Albot b. [WC] G. Barrere 4-6 0-6 7-5 6-1 6-2

[4] G. Dimitrov b. [LL] M. Safwat 6-1 6-4 7-6(1)

[32] G. Monfils b. [WC] E. Benchetrit 3-6 6-1 6-2 6-1

[10] P. Carreno Busta b. [Q] J. Kovalik 4-6 6-1 7-5 7-6(5)

[19] K. Nishikori b. [WC] M. Janvier 7-6(0) 6-4 6-3

[WC] C. Moutet b. I. Karlovic 7-6(7) 6-2 7-6(5)

[15] L. Pouille b. D. Medvedev 6-2 6-3 6-4

M. Berrettini b. [LL] O. Otte 3-6 7-5 6-2 6-1

[2] A. Zverev b. R. Berankis 6-1 6-1 6-2

J. Donaldson b. N. Jarry 6-3 4-6 3-6 6-3 6-4

M. Klizan b. L. Djere 7-6(6) 4-6 7-6(6) 6-1

[8] D. Goffin b. R. Haase 4-6 4-6 6-4 6-1 6-0

F. Delbonis b. T. Bellucci 6-1 6-3 3-6 6-1

[30] F. Verdasco b. Y. Nishioka 6-7 6-4 6-3 6-7 7-5

[Q] G. Andreozzi b. T. Fritz 6-7 6-3 3-6 6-2 6-3













