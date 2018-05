Scherma, Coppa del Mondo 2018: Andrea Santarelli sfiora il podio a Parigi. Vince l’estone Novosjolov

L’estone Nikolai Novosjolov conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. Il 37enne di Haapsalu ha superato in finale per 15-13 un altro veterano come l’ucraino Bogdan Nikishin, coetaneo dell’estone. Sul podio ci salgono anche l’olandese Bas Verwijlenm e il coreano Park Kyungdoo, rispettivamente sconfitti in semifinali per 15-13 da Novosjolov e per 15-9 da Nikishin.

Sfiora, invece, il podio Andrea Santarelli, che si è arreso ai quarti di finale al coreano Park per 15-13. Una buonissima prestazione quella dello spadista delle Fiamme Oro, che è stato anche l’unico azzurro a qualificarsi non solo per i quarti ma anche per gli ottavi. Il cammino di Santarelli era cominciato con il successo all’ultima stoccata con il francese Stolz (15-14), poi la vittoria nei sedicesimi nel derby con Enrico Garozzo per 15-12 e successivamente negli ottavi con lo svizzero Heinzer per 15-11.

Sempre nei sedicesimi oltre a Garozzo è stato eliminato anche Davide Di Veroli, sconfitto dal coreano Jung Byeungchan per 14-10. Sono usciti invece nel primo assalto di giornata sia Marco Fichera, sconfitto 12-11 dal giapponese Satoru Uyama, che Gabriele Cimini, superato 15-12 dall’ungherese Gergely Siklosi.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma