Roland Garros 2018: Simone Bolelli affronterà Rafael Nadal nel primo turno da lucky loser. Forfait di Dolgopolov

Simone Bolelli si unisce alla truppa italiana nel tabellone principale del Roland Garros 2018, che prenderà il via domani. L’emiliano, sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal colombiano Santiago Giraldo (n.312 ATP), con il punteggio di 6-0 6-2, è stato ripescato nel main draw da lucky loser per il forfait dell’ultimo momento dell’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.58 del mondo). Pertanto, spetterà all’azzurro affrontare il dieci volte campione dello Slam parigino Rafael Nadal (n.1 del ranking). Un match “impossibile” per il nostro portacolori, in cui non avrà però nulla da perdere.













Foto: Olga Besnard / Shutterstock.com