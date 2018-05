Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia 2018: Francesca Tognetti e Giuseppe Mattia Parisi chiudono undicesimi nella staffetta mista

Si chiude senza acuti la tappa bulgara della Coppa del Mondo di pentathlon moderno: a Sofia nella staffetta mista, ultima prova in programma, Francesca Tognetti e Giuseppe Mattia Parisi si classificano undicesimi sulle 12 coppie che hanno portato a termine la gara. Vittoria per la Repubblica Ceca con 1448 punti, davanti all’Egitto, secondo a quota 1436, ed alla Bielorussia, terza con lo stesso score, ma beffata per soli sei decimi di secondo sul traguardo finale della prova di corsa. L’Italia chiude con 1340 punti.

Azzurri indietro già nella prova di nuoto, chiusa al 12° posto in 2’09″67 per 291 punti. L’Irlanda si ritira nella prova di scherma e così le coppie in gara restano 12, con gli azzurri che vincono 20 assalti e ne perdono 24. Nell’equitazione gli italiani sono noni con 277 punti, poi nel laser run chiudono in 12’04″43 e colgono l’undicesima piazza complessiva, tenendo alle spalle la sola Bulgaria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it