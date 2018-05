MotoGP, GP Italia 2018: Andrea Dovizioso, il Mondiale è già lontano. Serve una vittoria per rilanciarsi

Ritrovarsi a -49 punti da Marc Marquez dopo appena cinque gare non era propriamente quello che albergava nei sogni di Andrea Dovizioso. Il pilota romagnolo, che aveva vinto la gara d’esordio a Losail, si ritrova già con due gare di distacco in classifica generale nei confronti del campione del mondo e, di conseguenza, sbarca al Mugello con il chiaro intento di non sbagliare l’appuntamento e puntare alla vittoria.

Proprio come un anno fa. Andrea Dovizioso centrò il successo nel Gran Premio d’Italia e si lanciò verso una stagione che gli permise di sfiorare addirittura il titolo iridato. Questa volta il forlivese non potrà mancare l’obiettivo se vorrà mantenere intatte le sue chance di puntare al titolo. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, ma anche se non siamo ancora arrivati all’estate, per Dovizioso il tempo stringe.

Al comando della graduatoria c’è uno scatenato Marc Marquez, reduce da tre successi consecutivi e alla guida di una Honda che lo sta assecondando al meglio in questa sua annata. Andrea Dovizioso, invece, arriva da due “zero” in classifica, dopo l’incidente di Jerez de la Frontera e la scivolata di Le Mans. Due battute d’arresto pesantissime che hanno relegato il ducatista ad una distanza notevole dal leder del campionato.

L’occasione del Mugello, dunque, diventa ancor più importante e decisiva per Dovizioso. Una opportunità da non fallire, sul tracciato di casa e, soprattutto, con un layout ideale per la sua Desmosedici, come dimostrato dodici mesi fa. Per il romagnolo, quindi, c’è la necessità di vincere al Mugello e conquistare 25 punti che lo devono rilanciare in una stagione nata con qualche sofferenza di troppo.

La sua moto, rispetto alla Honda, non è perfetta e competitiva in ogni circuito. Soffre con le nuove gomme Michelin e nelle curve più da appoggio ma, come ha sottolineato Dovizioso dopo il Gran Premio di Francia, il potenziale è elevato. Va solamente espresso a pieno la domenica in gara. Per il ducatista è in arrivo una occasione forse già decisiva per il suo Mondiale. Sbagliare anche al Mugello potrebbe fare dire “addio” ai sogni di gloria alla scuderia di Borgo Panigale, anche se saremo solamente ad inizio giugno.

