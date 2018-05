LIVE Volley femminile, Italia-Corea del Sud in DIRETTA: 2-0, Sylla indemoniata! Azzurre scatenate in Nations League

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Suwon per affrontare le temibili padrone di casa. Dopo il successo ottenuto ieri contro la Germania, la nostra Nazionale proverà a replicarsi contro le asiatiche trascinate dal fenomeno Kim Yeon Koung, opposto indemoniato in grado di fare la differenza da sola.

Le ragazze di Davide Mazzanti vogliono rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six: vincere è un obiettivo imprescindibile ma servirà alzare il livello del gioco per mettere in difficoltà le avversarie. Dovremo spingere in attacco ed essere perfette in difesa per contrastare la combattiva Corea del Sud, già capace di vincere quattro partite sulle cinque giocate. Serena Ortolani, Miriam Sylla e Lucia Bosetti dovranno superarsi in fase offensiva servite dalla palleggiatrice Ofelia Malinov.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













24-21 Ortolaniiiii! Diagonale pazzesco nei due metri! TRE MATCH POINT PER L’ITALIA!

23-21 Ortolaniiii! Sulle mani alte del muro.

22-21 Nooooo! Scambio infinito, Sylla sciupa un contrattacco agevole. Bisogna lottare ancora.

22-20 MUROOOOOOOOO! Syllaaaaaaaaaaaaaaa! Jin non passa!

21-20 Che missile di Ortolani!

20-20 Ancora Kim, Parrocchiale ci ha provato sul diagonale ma non è bastato.

20-19 Kim Yeon ci mette una pezza con il block-out.

20-18 Malinooooov! Di secondaaaa! Trova un buco nel campo avversario, che attacco sulla difesa di Parrocchiale.

19-18 Lungo il servizio di Lubian.

19-17 Bosettiiiiii! Pallonetto spinto in lungolinea! Ora bisogna affondare! La Corea chiama time-out.

18-17 Bellissimo primo tempo di Lubian.

17-17 Fast di Kim Heejin.

17-16 Syllaaaaa! Diagonale millimetrico, situazione complicata ma lei la aggiusta.

16-16 E ancora Lee, questa volta con un diagonale.

16-15 Lee ci sorprende con un pallonetto.

16-14 Syllaaaaaaaaaaaaa! Muroooooooooooooo! Break dell’Italia, il primo nel corso di questo terzo set. Azzurre avanti di due punti al secondo time-out tecnico.

14-14 Lunga fase punto a punto, chi riuscirà a piazzare il break decisivo?

12-13 Primo tempo di Yang.

12-12 Sìììììììììììììììììì! Parrocchialeeeeeee! Tre difese consecutive impossibili! Poi Sylla rimanda di lì, pasticcio delle nostre avversarie e puntooo! L’Italia ha recuperato un altro strappo.

11-12 Syllaaaaa! Rieccolaaaaa! Si era un po’ eclissata in questo terzo set, viene riazionata.

10-12 La Corea difende di tutto ma a sorpresa Kim Yeon sbaglia il diagonale di chiusura, Italia sempre in scia.

9-12 Fast di Kim Suji.

9-11 Bosetti si riscatta subito con un bel pallonetto.

8-11 Fischiata un’infrazione a Ortolani, attenzione…

8-10 Noooooooo! Largo il lungolinea di Bosetti.

Il CT della Corea ha chiamato challenge ed effettivamente Lubian tocca a muro, girato il muro. Asiatiche avanti 9-8.

9-8 Sìììììììì! Attacco out delle nostre avversarie! Che rimonta delle azzurre.

8-8 Bosettiiiii! Che diagonaleeeeeee! L’Italia pareggiata, recuperata una situazione critica.

7-8 Bosetti perfetta da posto 4.

6-8 Kim Yeon dalla seconda linea è una sentenza, Parrocchiale non può nulla. Corea del Sud avanti di due punti al primo time-out tecnico.

6-7 Bosettiiiiiiiii! Lungolineaaaaaaa! Che rimonta dell’Italia, parziale di 5-0 sul servizio di Sylla.

5-7 MUROOOOOOOO! Lubain, tirato già un attacco telefonato.

4-7 Ortolaniiiiiiiiiiiii, dai cinque metri! L’opposto sta tenendo a galla l’Italia in questo avvio complicato di set, la Corea chiama il discrezionale.

3-7 Lubian schiaccia una bella vagante sopra le rete.

2-7 Park sfonda il muro, Italia in difficoltà.

2-6 Ottima fast di Kim Hejin. La Corea ha alzato il livello di gioco.

2-5 Ortolani ci sta mettendo tutta la grinta del mondo in attacco.

1-5 Lubian sbaglia il primo tempo, black-out dell’Italia.

1-4 Kim Yeon trova il tocco del muro.

1-3 Ortolaniiii! Lungolinea precisissimo che si spegne nell’angolino.

0-3 Kim Yeon mura Ortolani, brutto inizio di set per l’Italia. Mazzanti chiama subito time-out.

0-2 Incomprensione difensiva delle azzurre, cade a terra un pallonetto con poche velleità.

0-1 Scambio lunghissimo, purtroppo Sylla viene murata.

INIZIA IL TERZO SET.

ITALIA-COREA DEL SUD 2-0.

25-21 Sììììì! Lungo il sevizio di Kim Yeon, l’Italia ha vinto il secondo set!

24-21 Fast di Kang, l’Italia ha altri tre set-point.

24-20 Ancora leiiiii! Pallonettoooooooooo! Sta mettendo in campo tutto il repertoriooooooo!

23-20 Cosa sta facendooooooooooo! Syllaaaaaaaaaaaa! Mani fuori su Kim. Pazzesca come mai.

22-20 Syllaaaaaaaaaaaaaaa! Scatenataaaaaa! Un demonioooo! Altro diagonale. Bravissima tutta la squadra: Bosetti e poi il muro hanno difeso su Kim Yeon, Corea spaesata senza la sua stella, poi ancora Parrocchiale e arriva il pallone a Miriam.

21-20 La replica di Kim non si fa attendere con lo stesso colpo.

21-19 Syllaaaaaa, ancora lei! Malinov la smarca perfettamente, altro diagonale chirurgico da posto 4.

20-19 Kim Yeon aggiusta un pallone complicato.

20-18 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Lubiaaaaaaaaaaaan. La Corea del Sud chiama il discrezionale, break fondamentale delle azzurre.

19-18 Syllaaaaaaaaaaa! Tutta la potenzaaaaaaaa! Diagonale imprendibile.

18-18 In questo frangente è Bosetti a caricarsi la squadra sulle spalle, eccezionale lungolinea.

17-18 Viene fischiata un’invasione a rete, la Corea torna avanti.

17-17 Cambi entra per il servizio ma purtroppo batte largo.

17-16 Ancora Bosetti, questa volta di fino sul muro avversario. Eccellente ricezione di Sylla.

16-16 Fuori di poco il servizio di Lubian.

16-15 Bosettiiiiiiiiii! Ha sfondato il muro! Italia avanti di un punto al secondo time-out tecnico.

15-15 Fast di Yang.

15-14 Sylla si riscatta subito, sublime schiacciata da 77 km/h nel cuore del campo.

14-14 Sylla purtroppo viene murata. Lunga fase punto a punto, chi riuscirà a trovare il break?

13-13 Kim piazza la sua solita legnata, questa volta Sylla non può nulla.

12-11 Che schiacciataaaaaaaaaa! Super Syllaaaa, energia a mille. Sta disputando una partita da fenomeno.

10-9 Incomprensione difensiva tra Malinov e Sylla, permettiamo alla Corea di recuperare.

10-8 Kim Yeon mette palla tra muro e rete.

10-7 Ortolaniiiiiiiiiii! Attacca benissimo sulle mani alte del muro, bravissima Parrocchiale in difesa. La Corea chiama time-out.

9-7 Delizioso pallonetto di Bosetti.

8-6 Lubian con una sublime fast di porta avanti di due punti al primo time-out tecnico.

6-6 Ortolaniiiiiiiiii, da amareeeeee! Attacco dai cinque metri praticamente senza saltare, di prima intenzione su una complicata difesa.

5-6 Ortolani serve lungo.

4-4 Ottimo primo tempo di Lubian, bella alzata di Malinov.

3-4 Kim Yeon prende la squadra sulle spalle, l’opposto sta salendo in cattedra.

Purtroppo ha ragione, non c’è tocco del muro. Si riparte dal 2-2.

3-1 Fantasticaaaaaa! Sylla sfonda il muro. Il CT della Corea chiama challenge.

2-1 Questa volta Sylla allarga troppo il diagonale.

2-0 ACEEEEEEEEE! Bosetti.

1-0 Super Sylla in diagonale, oggi è superlativa.

INIZIA IL SECONDO SET.

ITALIA-COREA DEL SUD 1-0.

25-18 Ortolani chiude in lungolinea con un missile! L’Italia ha vinto il primo set con pieno merito, ottima prestazione delle azzurre.

HA RAGIONE! C’è il tocco del muro! 24-17 per l’Italia, micidiale il turn in battuta di Bosetti.

23-18 Largo il diagonale di Ortolani. Mazzanti chiama challenge.

23-17 Kim allarga troppo la parallela! L’Italia sta volando

21-17 Ortolaniiiiiiiiiiiiii! Diagonale stellare, ancora eccezionale difesa di Parrocchiale!

21-17 Bravissima Ortolani a sfondare il muro in diagonale, ottima la difesa tutto campo di Parrocchiale.

20-17 Malinov serve lungo, peccato per questo gratuito.

20-16 MUROOOOOOOOO! Olivotto stampa Kim Yeon, che colpo!

19-16 Lee gioca un bel mani fuori.

19-15 MUROOOOOOOOOOOOOOOO! Malinooooooooooooov! Kim ha cercato un attacco impossibile dalla seconda linea, l’Italia vola a +4 e costringe le avversarie al discrezionale.

18-15 Malinoooooov, di seconda! Pasticcio difensivo delle coreane, palla nel nostro campo e la palleggiatrice chiude direttamente.

17-15 Lubian replica con un’altra stupenda fast in lungolinea.

16-15 Fast di Kim Suji, sorpreso il nostro muro.

16-14 Sylla da posto 4, pazzesca. Italia avanti di due punti al secondo time-out tecnico.

15-14 Fuori di pochissimo il servizio di Ortolani.

15-13 Syllaaaaaaaa! Sta giocando come un fenomeno! Scambio infinito, Parrocchiale eccellente e questa volta siamo noi a chiudere dopo 23 secondi. Bellissimo attacco della schiacciatrice in diagonale, break delle azzurre.

14-13 Sublime Bosetti dalla seconda linea, pipe senza muro. Italia nuovamente in vantaggio.

13-13 Sylla ci mette il braccio ma l’attacco di Kim Yeon è troppo potente, duello senza quartire.

13-12 Ortolaniii! Sfondato il muro, ancora bravissima Sylla in copertura dopo essere stata murata.

12-12 Syllaaaaaaaaaaa! Che guerrieraaaaaaaaaaaaa! In equilibrio precario dalla seconda linea, bracciata impressionante che pesca l’angolino!

11-12 La solita Kim da posto 4, sta giocando solo lei come sempre.

11-11 Ortolani ci mette una pezza, lungolinea perfetto.

10-11 Ace di Kim Suji. Bosetti lascia sfilare, il pallone è nettamente dentro. Parziale di 6-0.

10-10 Pareggio. Kim Yeon aggiusta una palla vagante a filo rete e supera il muro.

10-9 Primo tempo di Yang, l’Italia sta tenendo in difesa ma non riesce più a chiudere in attacco! La Corea del Sud è rientrata.

10-8 Ortolani si prende il muro da Lee, un vero peccato perché ancora Sylla e Parrocchiale si erano letteralmente immolate su Kim per due volte. Mazzanti chiama time-out.

10-7 Parrocchiale e Sylla difendono due volte su Kim, poi alla terza tira giù uno dei suoi missili. Sta salendo in quota.

10-6 Kim Yeon mette Parrocchiale in crisi con un pallonetto spinto.

10-5 Ortolani oggi è scatenata in attacco, colpo indemoniato dalla seconda linea.

9-5 Ottima parallela di Bosetti.

8-5 Bosetti e Malinov non si sono intese, Lucia ha mandato di là il pallone ma Kim Yeon è stata chirurgica.

8-4 Lungo il servizio di Lubian.

8-3 Lubiaaaaaan, stupenda fast da dietro, diagonale eccezionale. Ma ancora super Sylla in ricezione, la cercano tanto ma lei non crolla. Italia avanti di cinque punti al primo time-out tecnico.

7-3 Fast di Kim Suji, l’Italia per il momento sta facendo il suo.

7-2 Ortolaniiiiiiiiiiii, violentissima dalla seconda linea.

6-2 Pallonetto fintato di Lee JaeYong, azzurre impreparate.

6-1 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Ortolani costringe le coreane a un pasticcio difensivo, la palla non è giocabile. Time-out delle padrone di casa.

5-1 Lubian chirurgica in primo tempo, Sylla eccellente in ricezione sul servizio.

4-1 Olivotto sbaglia il servizio, ottimo avvio dell’Italia.

4-0 Syllaaaaaaa! Ha difeso Kim in diagonale, ha tirato su una bomba pazzesca. Palla poi a Ortolani che piazza il mani fuori.

3-0 Syllaaaaaaaaaa! Diagonale superlativo nei tre metri.

2-0 Kim attacca lungo, uno dei suoi rari errori. Break dell’Italia in apertura.

1-0 Bravissima Olivotto, primo tempo in sospensione.

12.00 INIZIA LA PARTITA. Primo servizio per la Corea del Sud.

SESTETTO COREA DEL SUD:

Lee-Kim, Kim-Lee, Kim-Yang, Yim.

SESTETTO ITALIA:

Malinov-Ortolani, Bosetti-Sylla, Lubian-Olivotto, Parrocchiale. Confermata la formazione vista ieri contro la Germania.

11.55 L’Italia dovrà arginare Kim, serviranno grandi difese e soprattutto concretezze in attacco, speriamo di essere più continue rispetto agli altri giorni.

11.54 Inno della Corea del Sud.

11.52 Inno di Mameli.

11.51 Squadre in campo.

11.50 La Corea del Sud si affida esclusivamente al fenomeno Kim Yeon Koung, una delle giocatrici più forti al mondo, opposto micidiale.

11.49 L’Italia ha bisogno di una vittoria per tornare in corsa per le Final Six ma la missione è complicata contro le padrone di casa. Si gioca a Suwon ma il palazzetto è mezzo vuoto.

11.47 L’Italia torna in campo dopo la vittoria di ieri contro la Germania, ottenuta dopo quattro sconfitte consecutive. La Corea del Sud ha invece battuto la Russia e ha conquistato quattro successi in cinque partite.

11.45 Buongiorno a tutti. Alle 12.00 inizierà Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile.

(foto FIVB)