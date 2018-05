Karate, Europei 2018: Italia, che partenza! Viviana Bottaro in finale per l’oro nel kata! Mattia Busato si gioca il bronzo!

L’Italia apre subito alla grande gli Europei 2018 di karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Gli azzurri non hanno deluso le aspettative nel kata individuale, con Viviana Bottaro che vola in finale per l’oro, mentre Mattia Busato si giocherà il bronzo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino dei due italiani.

Partiamo da Viviana Bottaro che ancora una volta si conferma una stella assoluta del karate azzurro e approda per il secondo anno consecutivo in finale agli Europei. La 30enne genovese ha realizzato un torneo perfetto dominando tutti i match in programma. Infatti ha superato con il pieno favore dei giudici (5-0) la francese Alexandra Feracci, la russa Polina Kotlyarova, la bielorussa Maryia Fursava e poi in semifinale la giovane stella turca Dilara Eltemur. Bottaro sabato si giocherà la medaglia d’oro con la spagnola Sandra Sanchez, che ha dominato la propria pool e andrà a caccia del quarto titolo continentale consecutivo. Rivivremo quindi la finale dello scorso anno, con Bottaro che proverà a ribaltare il pronostico ed interrompere il domino iberico.

Passiamo quindi al maschile dove Mattia Busato si è dovuto arrendere in semifinale alla superiorità dello spagnolo Damian Quintero, vincitore dell’oro nelle ultime tre edizioni, che lo ha sconfitto per 5-0. Il 25enne veneto aveva aperto il proprio torneo con la vittoria per 4-1 con il francese Enzo Montarello, poi ha superato per 5-0 il macedone Ferri Isic e ai quarti lo sloveno Peter Fabian per 4-1. Busato dovrà ora battere il tedesco Ilja Smorguner per cercare di conquistare il quarto bronzo continentale consecutivo. La finale per l’oro sarà anche in questo caso un rematch di quella del 2017 con Quintero contro il turco Ali Sofuoglu.

Foto: Twitter