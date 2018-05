Giro d’Italia 2018, domani il giorno di riposo (lunedì 14 maggio). Quando si ricomincia? Programma, orario e tv della decima tappa Penne-Gualdo Tadino

Domani lunedì 14 maggio il Giro d’Italia 2018 osserverà il secondo giorno di riposo. Dopo dieci giorni intensi, con le tre tappe in Israele (e il lungo trasferimento in Sicilia) e ben tre arrivi in salita tra Etna, Montevergine e Campo Imperatore, il gruppo potrà tirare un po’ il fiato e godersi una giornata di relax che sarà fondamentale per recuperare le forze in vista di una seconda settimana che culminerà con la scalata del Monte Zoncolan.

Dopo questa giornata di riposo, la Corsa Rosa ripartirà con la decima tappa: martedì 15 maggio è in programma la Penne-Gualdo Tadino di ben 239 chilometri, è la frazione più lunga di tutto il Giro d’Italia e non andrà sottovalutata. Il gruppo attraverserà l’Appennino da sud verso nord: tantissimi saliscendi tra l’Umbria e le Marche adatti a una fuga o a qualche cacciatore di tappe anche perché gli ultimi 20 chilometri sono totalmente pianeggianti. Gli uomini di classifica non dovrebbero avere problemi ma mai dire mai.

Quando ricomincia il Giro d’Italia dopo il secondo giorno di riposo? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della decima tappa Penne-Gualdo Tadino. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 14 MAGGIO:

10.55 Penne-Gualdo Tadino, partenza

16.53-17.34 Penne-Gualdo Tadino, arrivo