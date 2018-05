Giro di California 2018: Fernando Gaviria imbattibile in volata. Secondo Caleb Ewan

Due su due per Fernando Gaviria in volata al Giro di California 2018: il colombiano non ha rivali allo sprint e si prepara al meglio verso un Tour de France da protagonista, sarà lui l’uomo più atteso nelle frazioni pianeggianti. Sul traguardo di Elk Grove, nella quinta frazione della corsa a tappe statunitense, il corridore della Quick-Step Floors ha sfruttato al meglio il lavoro del compagno di squadra Maxi Richeze per poi mettersi in proprio e completare l’opera. Resta in maglia gialla Tejay Van Garderen, vincitore ieri della cronometro.

Davvero poche difficoltà altimetriche nella frazione odierna, una volata che appariva scontata. La Quick-Step Floors come di consueto ha organizzato al meglio il proprio treno e, uno scatenato Richeze, ha lanciato Fernando Gaviria negli ultimi 250 metri: progressione irresistibile per il colombiano che ha battuto ancora una volta l’australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) ed il campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), non apparso ancora al top della condizione. Da segnalare una brutta caduta che ha tagliato fuori dalla volata Mark Cavendish, mentre Marcel Kittel ha alzato bandiera bianca a causa di una foratura.













Foto: Pier Colombo