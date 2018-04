Nuoto, Filippo Magnini ascoltato dalla Procura per violazione norme antidoping. Posizione già archiviata

Filippo Magnini si è recato in mattinata presso la procura antidoping di Nado Italia. L’ex Campione del Mondo è stato ascoltato per la seconda volta in merito all’inchiesta penale antidoping della procura di Pesaro. Il nuotatore, già ascoltato il 30 ottobre, è stato sentito per un paio di ore. Recentemente ritiratosi dall’attività agonistica, Filippo Magnini attende la decisione in merito a un possibile deferimento al Tribunale Nazionale Antidoping.

Ricordiamo che nelle carte della procura emerge il ruolo del medico nutrizionista Porcellini, consulente di Magnini e di altri sportivi. La posizione dell’atleta era però stata archiviata in sede penale già durante le indagini. I procuratori sportivi stanno attualmente indagando sulla possibilità di violazione di norme sportive antidoping.