Liegi-Bastogne-Liegi 2018: tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano il vincitore e i ciclisti? Cifre basse per la Doyenne

La Liegi-Bastogne-Liegi 2018 chiude il Trittico delle Ardenne e la primavera riservata alle grandi Classiche di ciclismo. La Doyenne, quarta Monumento della stagione, si districa sulle cotes del Belgio e non mancherà lo spettacolo: vincere la corsa più antica al mondo regalerà assoluto prestigio e consacrerà all’immortalità della storia del pedale.

Il montepremi della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 è però davvero molto contenuto e non all’altezza della difficoltà del percorso e dell’importanza della corsa: si parla di un totale di 50mila euro che vengono ripartiti in questo. Di seguito la tabella completa e quanti soldi guadagnano i ciclisti alla Liegi-Bastogne-Liegi.

PRIMO POSTO: 20000 euro

SECONDO POSTO: 10000 euro

TERZO POSTO: 5000 euro

QUARTO POSTO: 2500 euro

QUINTO POSTO: 2000 euro

SESTO POSTO: 1500 euro

SETTIMO POSTO: 1500 euro

OTTAVO POSTO: 1000 euro

NONO POSTO: 1000 euro

DECIMO-VENTESIMO POSTO: 500 euro

MONTEPREMI TOTALE: 50000 euro

500 euro per chi transita per primo in cima a ogni cotes.













