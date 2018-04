Golf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Conterà l’ordine di merito mondiale ma ci saranno esclusioni importanti

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito i criteri di qualificazione del golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratterà della seconda edizione consecutiva, dopo il ritorno ai Giochi a seguito di ben 112 anni di assenza (St. Louis 1904 ultima edizione del golf olimpico prima di Rio 2016).

A Tokyo si giocherà al Kasumigaseki Country Club, sito a Kawagoe, nella prefettura di Saitama. Saranno assegnati due titoli, uno maschile ed uno femminile, secondo la formula dello stroke-play su 72 buche, come accade settimanalmente sui circuiti americano ed europeo.

QUANTI ATLETI PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI

Saranno 120 i golfisti partecipanti: 60 uomini e 60 donne (visto il field ridotto rispetto ai tornei tradizionali non sarà previsto il taglio). La qualificazione sarà stabilita secondo gli stessi criteri adottati per l’edizione di Rio, ovvero in base all’ordine di merito mondiale (OWGR). I primi 15 saranno classificati automaticamente, con un massimo di 4 per Nazione.

Per quanto riguarda gli altri, invece, si qualificheranno i primi due per Nazione, a patto che questi non rientrino già nei primi 15. Di conseguenza, i Paesi con più di due golfisti nella top-15 non avranno la possibilità di schierarne altri.

Un sistema che se da un lato è nel pieno rispetto della tradizione olimpica, che vuole il maggior numero di Paesi rappresentato, dall’altro penalizza gli Stati con tanti atleti competitivi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

PAESE ORGANIZZATORE

Il Giappone avrà diritto a 2 posti (compresi nel conto dei 120 totali), uno per il torneo maschile ed uno per il torneo femminile.













