Europa League 2018, Lazio-Salisburgo: come guardare la partita in tv? Non c’è diretta su TV8: programma, orari e tv

Giovedì 5 aprile si giocherà Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti affronteranno la compagine austriaca con tutti i favori del pronostico: gli uomini di Simone Inzaghi puntano a ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno in programma settimana prossima. Di fronte al proprio pubblico, i capitolini punteranno a non subire gol e a segnare delle reti per avvicinarsi alle semifinali della seconda competizione continentale per importanza.

Inzaghi riuscirà a recuperare Lulic, Radu, Wallace e Milinkovic-Savic ma non giocherà Felipe Anderson. Lazio-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv soltanto su Sky Sport perché su TV8, canale gratuito e in chiaro, sarà trasmessa la diretta gol delle quattro partite in programma dunque si potranno vedere soltanto alcuni sprazzi del match dei biancocelesti. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018.

GIOVEDI’ 5 APRILE:

21.05 Lazio-Salisburgo