BMX, Coppa del Mondo Saint-Quentin-en-Yvelines 2018: Niek Kimmann e Joris Daudet trionfano al maschile. Doppietta di Laura Smulders al femminile

Ha preso il via questo fine settimana la Coppa del Mondo di BMX Supercross, con la cittadina francese di Saint-Quentin-en-Yvelines che ha ospitato i primi due round della stagione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa prima tappa.

Partiamo dalle gare maschili, dove nel primo round è arrivato il successo dell’olandese Niek Kimmann, che si è imposto davanti alla coppia francese formata da Romain Mahieu e dal campione europeo Joris Daudet. Restano invece giù dal podio il campione del mondo, lo statunitense Corben Sharrah, sesto e il vincitore dell’ultima Sfera di Cristallo, il francese Sylvain André, settimo. Per quanto riguarda l’Italia l’unico azzurro a punti è il ventenne Nicolò Bonini, che chiude in 49ma posizione dopo essere stato eliminato ai sedicesimi di finale. Fuori allo stesso turno anche Giacomo Fantoni e Mattia Furlan, mentre gli altri italiani sono usciti nelle fasi precedenti.

Podio ribaltato nel secondo round con il trionfo del veterano francese Daudet, davanti al connazionale Mahieu e all’olandese Kimmann. Si ferma invece ai piedi del podio André, mentre Sharrah viene eliminato in semifinale. In questa seconda prova vanno a punti due azzurri: Giacomo Gargaglia e Giacomo Fantoni, entrambi eliminanti ai sedicesimi e chiudono così rispettivamente 62° e 63°.

Passiamo quindi al settore femminile, dove arriva la doppietta per l’olandese Laura Smulders, che rispetta il pronostico e conquista il successo in entrambi i round. Nella prima gara la campionessa europea si è imposta nettamente in finale battendo la russa Natalia Afremova e l’australiana Saya Sakakibara.

Nella seconda Smulders ha invece superato di un soffio Sakakibara, che sale così ancora sul podio e conferma le ottime prestazioni della European Cup. Terzo posto invece per la belga Elke Vanhoof. In questa tappa non erano impegnate atlete italiane. Smulders accumula così un bottino di 300 punti e inizia quindi al meglio la rincorsa verso la terza vittoria consecutiva della Coppa del Mondo.

Foto: Twitter UCI BMX Supercross