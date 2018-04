Basket, FIBA Europe Cup 2018: le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa

Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears.

Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro il Nizhny Novgorod. Una qualificazione in semifinale maturata proprio grazie al successo al Taliercio, con la squadra di De Raffaele che è riuscita a contenere il vantaggio in terra russa. Anche contro gli olandesi sarà necessario chiudere i conti già nei primi quaranta minuti per non dare speranze al Donar nella gara di ritorno.

Venezia in campionato è al secondo posto a soli due punti dalla capolista Milano ed ha appena vinto in casa di Reggio Emilia, mentre il Groningen è in testa nella Eredivise con quattro punti ed una partita di vantaggio sul Dukes secondo, anche se il campionato olandese non è certamente tra i più competitivi in Europa.

Venezia non deve comunque sottovalutare la squadra olandese, visto che il Donar è stato capace di battere 101-74 al ritorno nei quarti di finale una squadra insidiosa come il Mornar Bar. Il principale pericolo per la Reyer è sicuramente la guardia americana Brandon Curry, che viaggia a quasi 16 punti di media a partita, ma attenzione anche all’ala statunitense Evan Bruinsma.

Sfida casalinga all’andata anche per la Sidigas Avellino, che se la vedrà con i sorprendenti danesi del Bakken Bears. Una formazione arrivata anche con un po’ di sorpresa a queste semifinali e che probabilmente si gioca tutta la stagione in questo doppio confronto. Infatti in Danimarca si stanno giocando i playoff ed il Bakken si trova sotto per 2-0 nella serie contro il Naestved.

Avellino ha cancellato un periodo negativo con il successo contro Cremona in campionato e proprio in casa ha costruito le sue fortune in questa FIBA Europe Cup. Una squadra molto americana quella del Bakken, che ha in DeVaughn Akoon-Purcell la grande stella ed un giocatore da quasi venti punti di media a partita. Quaranta minuti dove servirà una Sidigas concentrata e soprattutto vincente.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo