Baseball, Coppa Italia IBL 2018: Bologna, Rimini, Parma e Nettuno alle Final Four

Dopo la vittoria per 3-0 in gara 1, il Parma Clima viene sconfitto di misura dal Padova in gara 2 dei quarti di Coppa Italia: ma il 3-2 finale permette comunque ai ragazzi di Poma di centrare la final four in programma a Bologna la prossima settimana. Nell’incontro – sempre sul limite dei 7 inning -, l’attacco ducale fatica a leggere i lanci di Habeck, alla fine autore di 7 eliminazioni al piatto, mentre Garcia non forza e al 2° inning concede una base e poi subisce due valide consecutive per l’1-0 del Padova. Che poi, con una battuta in doppio gioco, raddoppia. Parma però accorcia al 4°, quando una volata di Morejon (entrambi suoi i 2 punti battuti a casa del match) manda a punto Mirabal.

Ma il secondo doppio di Russo contro Garcia vale il 3-1 per i veneti. E’ il momento peggiore del Parma che nell’inning successivo vede tutti i suoi tre battitori finire strike out. Al cambio di campo però entra in pedana il romeno Pirvu che getta acqua sui bollenti spiriti dei padovani, costringendo Perdomo a battere in doppio gioco. Ritrovata la fiducia, il Parma Clima colpisce un singolo con il lead off Desimoni, che poi ruba la seconda e segna sul singolo in mezzo di Morejon, prima valida con la casacca del Parma del giocatore cubano. Finisce così: Parma passa il turno e si prepara alla semifinale di Coppa Italia dove la prossima settimana affronterà il Città di Nettuno.

Per quel che riguarda gli altri quarti di finale coglie l’obiettivo la UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Bologna, che si qualifica alla final four della Coppa Italia 2018 di baseball di serie A1, in programma allo stadio “Gianni Falchi” di Bologna sabato 14 e domenica 15 aprile. Esce sconfitto con onore il Recotech Padule di Sesto Fiorentino, che ha seriamente impegnato i biancoblu nella prima partita, conclusa agli extrainning con il risultato di 6 a 4 per i bolognesi, cedendo nettamente per 6 a 0 invece nel secondo incontro. Le due gare come da regolamento della competizione si sono svolte con la durata di sette inning, invece dei tradizionali nove.

Gara1. Si risolve al tie-break la prima sfida, con i toscani nell’occasione home team, e la UnipolSai Fortitudo che si aggiudica l’incontro con il risultato di 6 a 4. Un singolo interno di Marval, un punto forzato sulla base ball a Fuzzi e una valida di Garcia, hanno prodotto le 4 segnature a basi piene che i toscani hanno recuperato solo in parte al cambio di campo, con un doppio da due punti di Alarcon, lo scatenato cubano del Padule che già al primo inning si era espresso con una valida da due basi e altrettanti punti, che avevano pareggiato il vantaggio iniziale dei biancoblu, siglato dalla valida di Lampe, uscito successivamente per infortunio e sostituito da Fuzzi. Un altro doppio di Alarcon al sesto inning aveva messo in difficoltà il neo entrato Antonio Noguera, che alla fine tuttavia ha ottenuto il suo primo successo personale in biancoblu, lanciando le ultime tre riprese, sostituendo il partente Pizziconi (5 inning lanciati). Per la Fortitudo, 2 valide a testa di Nosti, Marval e Garcia, oltre a quella di Lampe, che porta il totale a 7 contro le 10 totalizzate dagli avversari, puniti dal risultato ma usciti dal campo decisamente a testa alta.

Gara2. Decisamente più facile il successo biancoblu nella seconda partita, messa in praticamente in cassaforte dopo sole quattro riprese di gioco. Al secondo inning è un bel doppio lungolinea di Vaglio a sbloccare il risultato, mandando a segno Mazzanti (base ball) e Garcia (perfetto bunt valido). Il terzo punto è frutto della battuta in diamante di Fuzzi. Al quarto inning il capitano replica mandando a segno con una valida lo scatenato Garcia, autore di un doppio. Un fuoricampo a destra di Maggi porta il risultato sul 6 a 0. Lanciatore vincente Filippo Crepaldi, subentrato dopo 4.1 riprese a un ottimo Panerati. Una ripresa finale anche per Rivero.

Infine sorride Rimini, che si aggiudica in rimonta il primo match di Coppa Italia contro la T&A San Marino per 6-5. Entrambi i manager Ceccaroli e Chiarini si sono affidati ai due partenti designati Bassani e Quevedo. Nel primo terzo di gara la formazione sammarinese segna per ben 3 volte, al secondo inning un solo homer di De Wolf e un singolo di Epifano valgono le prime due segnature (0-2), poi al terzo con due eliminati e Lupo in seconda, Ferrini batte il singolo che spinge a punto il compagno (0-3). Il lineup dei Pirati riesce a trovare le misure contro i lanci di Quevedo accociardo le distanze grazie al triplo di Angulo e alla valida di Garbella (1-3). L’assalto riminese prosegue con il salvo su errore di Celli e la hit di Ustariz (2-3), poi la rimbalzante in diamante di Zappone vale la parità (3-3). Al sesto inning sul monte neroarancio è salito il neo arrivato Logan Duran al posto di un positivo Hernandez. Il neo entrato colpisce al primo lancio Morreale che viene spostato in seconda dal perfetto bunt di sacrificio di Pulzetti. La valida di Ferrini decreta il nuovo sorpasso ospite (3-4). Al cambio di campo sulla collinetta sammarinese è entrato il rilievo Jimenez al posto del partente Quevedo. L’ex Nettuno City passa in base ball Ustariz che poi ruba la seconda. Sulla battuta di Llewellyn la difesa titana pasticcia consentendo al corridore riminese di arrivare salvo a casa base (4-4). Dopo il bunt sbagliato da Zappone, sulla radente di Di Fabio Llewellyn arriva salvo sul sacchetto di terza. Con i corridori agli angoli, il preciso singolo di Batista vale il nuovo sorpasso dei padroni di casa (5-4). Batista viene colto in ballerina, ma Di Fabio dalla terza sfrutta appieno la disattenzione difensiva della T&A scivolando fino al piatto firmando il punto che si rivelerà decisivo (6-4). All’ultimo attacco la formazione ospite sul rilievo olandese Kelly va vicina alla possibile rimonta, Reginato ed Epifano si guadagnano due basi ball consecutive, poi dopo il k di Imperiali e la comoda volata al centro di Lupo, Morreale tocca il singolo del meno uno (6-5). Ma Kelly riuscirà a conquistare la salvezza facendo battere a Pulzetti un ground ball sulla seconda base facile preda del guanto di Angulo. Rimini vince gara1 6-5.

GARA DUE – I Pirati conquistano la semifinale di Coppa Italia battendo al tie break la T&A San Marino per 5-2 dopo otto riprese di gioco. Allo Stadio dei Pirati è andata in scena una bella partita disputata con una discreta intensità nonostante le squadre per ovvie ragioni non sono ancora al top. Dopo le prime due riprese di studio al terzo il punteggio si sblocca in favore dei Pirati per l’occasione squadra da calendario in trasferta. Dopo l’out di Cit, Llewellyn colpisce un doppio e Noguera batte un singolo. Con i corridori agli angoli, la volata di sacrificio di Angulo vale il primo punto riminese (0-1), poi Maestri lascerà al piatto Garbella. Al cambio di campo la risposta dei titani non si fa attendere. Con due out sul tabellone, Bermudez si guadagna la base ball ed avanza in seconda su balk del pitcher neroarancio Marquez. Il puntuale singolo di Reginato decreta l’immediato pareggio sammarinese (1-1). Nei tre inning seguenti nonostante la girandola di cambi sul monte di entrambe le formazioni il punteggio non si schioda dalla parità. Al settimo sul neo entrato Perez, i Pirati sorpassano gli avversari grazie al poderoso fuoricampo del prima base Ustariz (1-2). Arriviamo alla parte bassa settimo dove la T&A impatta, il rilievo ex Neptunus Rotterdam Kelly riempie subito le basi mostrando qualche problema di controllo. Babini è il primo out al volo, poi Bermudez confeziona la volata dal nuovo pareggio (2-2), poi Reginato sarà il terzo out. Si va al tie break. Rimini attacca per prima all’ottavo inning. Sul bunt di Noguera, Di Fabio arriva salvo in terza (proteste dal dugout sammarinese). Perez incassa la valida da due punti di Angulo (2-4) e la volata di sacrificio di Garbella che firmano l’allungo decisivo (2-5). Al cambio di campo gli uomini del manager Chiarini non riusciranno a produrre nessun punto. Rimini vince gara2 per 5-2 e si qualifica alla semifinale in programma Sabato 14 Aprile (playball ore 20) allo Stadio Falchi di Bologna contro i padroni di casa dell’UnipolSai che si sono sbarazzati della matricola Padule.

