Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: a Mosca torna lo speed, l’Italia punta in alto con Fossali e Gontero

Dopo l’esordio a Meiringen, la Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva farà tappa a Mosca (Russia): nuovo appuntamento con il boulder dopo l’uscita in territorio elvetico ed esordio stagionale per lo speed. Si preannunciano delle gare molto avvincenti e appassionanti nel weekend del 21-22 aprile, la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 entra sempre più nel vivo e l’occhio è già rivolto verso la combinata, il format che assegnerà l’oro a cinque cerchi. Molti atleti hanno già iniziato a cimentarsi in più prove nel tentativo di diventare poliedrici proprio per cercare di essere competitivi in ottica Tokyo.

L’Italia ha palesato le proprie difficoltà nel boulder la scorsa settimana, Marcello Bombardi e Gabriele Moroni sono chiamati a un pronto riscatto. La nostra Nazionale, però, punta soprattutto sulla velocità dove Ludovico Fossali e Leonardo Gontero, già saliti sul podio nel massimo circuito, hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una gioia importante al pari di Francesco Vettorata e Filip Schenk, loro impegnati anche nel boulder proprio in ottica olimpica. Anche Andrea Ebner cerca la doppietta, la giovane Elisabetta Dalla Brida è la nostra punta di diamante nello speed e vedremo se riuscirà a ottenere un risultato importante.

Saranno presenti gli sloveni Janja Garnbret e Jerney Kruder che hanno vinto la scorsa settimana nel boulder, attenzione alla svizzera Petra Klinger, Russia presente con lo squadrone al gran completo con l’obiettivo di fare filotto, il sudcoreano Jongwon Chon cerca il successo nel boulder, attenzione alla formazione nipponica che si presenterà con i migliori elementi tra cui Nakamura, Narasaki, Watabe, Sugimoto, Narasaki. Non poteva mancare l’iraniano Alipourshena, cerc il successo la britannica Shauna Coxsey nel boulder.