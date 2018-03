Volley, SuperLega 2018 – 26^ giornata: decisa la griglia playoff. Perugia, Civitanova, Modena vincono e partono favorite

Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La 26^ giornata ha emesso tutti i verdetti che attendevamo e ha decretato la griglia dei playoff scudetto. Questi i quarti di finale: Perugia-Ravenna, Civitanova-Piacenza, Modena-Milano, Trento-Verona.

Perugia strapazza Ravenna per 3-0 e dà appuntamento ai giallorossi nei playoff: show dei soliti Aleksandar Atanasijevic (18 punti, 82% in attacco) e Ivan Zaytsev (17, 75%). I Block Devils toccano quota 70 punti in classifica generale, una vera e propria prova di forza. Civitanova chiude a sei punti di distacco dalla capolista dopo la comoda vittoria contro Castellana Grotte: 3-0 per i Campioni d’Italia con super Tsvetan Sokolov (16 punti, 6 aces) e Osmany Juantorena (10, 75% in ricezione). Modena espugna Padova per 3-1 con le ottime prestazioni di Tine Urnaut (19) ed Earvin Ngapeth (16), doppia cifra anche per l’opposto Andrea Argenta (12) mentre ai veneti non basta l’ottimo Luigi Randazzo (23).

Trento chiude al quarto posto e avrà il vantaggio del campo contro Verona. I dolomitici (19 di Vettori, 16 di Lanza) crollano a sorpresa a Monza (18 di Finger, 17 di Dzavoronok) ma conservano il vantaggio su Verona che con i 26 punti di Stern ha beffato Piacenza al tie-break (27 di Alessandro Fei). Milano perde in casa contro Latina al tie-break (20 punti di Klinkenberg, 19 per Abdel-Aziz, 20 per super Cristian Savani) ma si assicura comunque il sesto posto davanti a Piacenza e Ravenna.

Di seguito i risultati dettagliati della 26^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Gi Group Monza vs Diatec Trentino 3-2 (23-25; 25-18; 27-25; 17-25; 15-8)

Kioene Padova vs Azimut Modena 1-3 (21-25; 26-24; 24-26; 23-25)

Calzedonia Verona vs Wixo LPR Piacenza 3-2 (22-25; 16-25; 31-29; 25-23; 15-13)

Biosì Indexa Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-19; 25-21; 22-25; 26-24)

Sir Safety Conad Perugia vs Bunge Ravenna 3-0 (25-15; 25-14; 25-19)

Revivre Milano vs Taiwan Excellence Latina 2-3 (30-32; 18-25; 25-16; 25-22; 10-15)

Cucine Lube Civitanova vs BCC Castellana Grotte 3-0 (25-22; 25-16; 25-12)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 70 26 23 2. Civitanova 64 26 22 3. Modena 60 26 20 4. Trento 51 26 18 5. Verona 50 26 18 6. Milano 44 26 13 7. Piacenza 42 26 15 8. Ravenna 41 26 14 9. Padova 35 26 11 10. Monza 28 26 9 11. Latina 25 26 7 12. Vibo Valentia 13 26 4 13. Sora 13 26 4 14. Castellana Grotte 10 26 3













(foto Pier Colombo)