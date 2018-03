Volley, Playoff Scudetto – Spettacolo in gara2: Perugia, Civitanova, Modena e Trento per volare in semifinale!

Nel weekend del 17-18 marzo si giocheranno le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Le quattro squadre che hanno vinto lo scorso fine settimana di fronte al proprio pubblico hanno l’occasione per chiudere i conti e volare in semifinale ma dovranno imporsi anche in trasferta: Perugia, Civitanova, Milano e Trento hanno la ghiotta occasione per strappare il pass evitando l’insidiosa bella prevista tra sette giorni in casa.

I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico contro Ravenna, anche se l’incontro di sabato scorso è stato più complicato del previsto. I ragazzi di coach Bernardi, vincitori della regular season, sono tornati da Ankara dove hanno strapazzato l’Halkbank in Champions League e stanno attraversando un ottimo momento di forma. L’obiettivo degli umbri è quello di espugnare il Pala De Andrè e proseguire come un treno nella corsa verso la conquista del primo storico scudetto. I romagnoli, travolti dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup, proveranno a reagire per mettere in difficoltà gli avversari. Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev, supportati dalla regia di Luciano De Cecco e dal buon Alex Berger di banda (sta sostituendo Russell), cercheranno di battere ancora Buchegger e compagni.

Civitanova è reduce dalla battaglia di Lodz e dal soffertissimo 3-2 in rimonta contro il Belchatow in Champions League. I Campioni d’Italia cercheranno di replicarsi contro Piacenza, asfaltata 3-0 settimana scorsa ma al PalaBanca la musica sarà diversa: i Lupi dell’indemoniato Alessandro Fei non vogliono arrendersi contro la Lube degli scatenati Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena che non dovranno sottovalutare tutti i tentativi degli emiliani.

Modena ha dovuto sudare contro Milano al PalaPanini e si preannuncia una nuova battaglia. I Canarini, trascinati dal solito Earvin Ngapeth e da Bruninho (entrambi al centro delle prime voci di mercato), proveranno a fermare la verve della volitiva formazione di coach Andrea Giani che grazie alle bordate di Abdel-Aziz vuole regalarsi gara3.

La sfida più in bilico è quella tra Trento e Verona: i dolomitici, dopo lo scivolone sul campo della Chaumont in Champions League, cercheranno di espugnare l’AGSM Forum dove gli scaligeri vogliono offrire una gioia al proprio pubblico. I ragazzi di coach Lorenzetti sono in difficoltà ma arrivare in semifinale cambierebbe il volto a una stagione finora deludente: come sempre Giannelli, Lanza e Kovacevic chiamati agli straordinari sperando nel buon apporto di Vettori mentre dall’altra parte della rete Stern e Jaeschke proveranno a fare saltare il banco.

SABATO 17 MARZO:

20.30 Calzedonia Verona vs Diatec Trentino

DOMENICA 18 MARZO:

18.00 Bunge Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia

18.00 Wixo LPR Piacenza vs Cucine Lube Civitanova

18.15 Revivre Milano vs Azimut Modena













(foto Pier Colombo)