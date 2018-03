Volley maschile, Calendario Playoff Scudetto – Tabellone, date, programma orari e tv: il cammino verso la Finale tricolore

Le migliori otto squadre della SuperLega si daranno battaglia nei playoff scudetto. In palio il tricolore del massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha vinto la regular season e avrà sempre il vantaggio del campo durante la post-season: il cammino dei Block Devils partirà contro Ravenna. I ragazzi di coach Bernardi saranno poi attesi dalla ben più probante sfida contro la vincente di Trento-Verona, un derby sentitissimo e che si preannuncia molto combattuto.

Civitanova, invece, incomincerà la difesa dello scudetto contro Piacenza: i Campioni d’Italia non potranno sottovalutare i Lupi che possono piazzare il colpaccio. La Lube, in caso di passaggio del turno, se la vedrà poi contro la vincente di Modena-Milano: Canarini favoriti contro la banda di Giani ma le bordate di Abdel-Aziz e compagni possono far saltare il banco. I quarti di finale dei playoff scudetto si giocheranno al meglio delle tre partite (passa chi ne vince due), semifinali e finale saranno invece sui cinque incontri. Si parte già domenica 11 marzo, lo scudetto si assegnerà tra fine aprile e inizio maggio.

Di seguito tutto il tabellone dei playoff scudetto di volley maschile, il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, un match per turno sarà sempre in chiaro sui canali Rai mentre gli altri saranno in diretta streaming su Lega Volley Channel.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO:

QUARTI DI FINALE:

[1] Perugia vs [8] Ravenna

[4] Trento vs [5] Verona

[2] Civitanova vs [7] Piacenza

[3] Modena vs [6] Milano

SEMIFINALI:

Perugia/Ravenna vs Trento/Verona

Civitanova/Piacenza vs Modena/Milano

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY MASCHILE:

QUARTI DI FINALE:

Gara 1 – Domenica 11 marzo, ore 18.00

Gara 2 – Domenica 18 marzo, ore 18.00

Eventuale Gara 3 – Domenica 25 marzo, ore 18.00

SEMIFINALI:

Gara 1 – Mercoledì 28 marzo e giovedì 29 marzo, ore 20.30

Gara 2 – Domenica 1° aprile, ore 18.00

Gara 3 – Domenica 8 aprile, ore 18.00

Eventuale Gara 4 – Domenica 15 aprile, ore 18.00

Eventuale Gara 5 – Mercoledì 18 aprile e giovedì 18 aprile, ore 20.30

FINALE:

Gara 1 – Domenica 22 aprile, ore 18.00

Gara 2 – Mercoledì 25 aprile, ore 19.30

Gara 3 – Sabato 28 aprile, ore 18.00

Eventuale Gara 4 – Martedì 1° maggio, ore 18.00

Eventuale Gara 5 – Domenica 6 maggio, ore 18.00













(foto Roberto Muliere)