Volley femminile, il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale

La prossima Serie A1 di volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a ivolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima serie, dovrebbe essere allargato a quattordici squadre. Il nostro ripescaggio, anche se di certo ancora non c’è niente, dovrebbe essere cosa fatta“.

Il club marchigiano è retrocesso soltanto per un peggior quoziente set nei confronti di Bergamo ma potrebbe anche giocare nel campionato più importante. Il Club Italia tornerà davvero a gareggiare in Serie A1? L’anno scorso le azzurrine, guidate da Paola Egonu e Alessia Orro, erano retrocesse sul campo e ora stanno disputando un discreto campionato di Serie A2: davvero si vorrà riportarle in A1? L’ultima esperienza non era stata molto edificante anche se permettere alle giovani di esprimersi con le grandi del circuito è molto importante.