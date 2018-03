VIDEO Fabio Fognini dedica la vittoria a Davide Astori: le parole sentite del ligure dopo il trionfo di San Paolo

E’ un giorno triste per lo sport italiano. Oggi, un po’ tutti, siamo stati toccati dalla notizia della tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Un dolore a cui hanno risposto, amici, compagni di squadra, di Nazionale ed avversari. Non ha fatto eccezione un atleta che, in data odierna, ha vissuto uno dei momenti più felici della sua carriera, ovvero Fabio Fognini. Il tennista ligure, uscito vittorioso dalla finale dell’ATP di San Paolo (Brasile), al termine dell’incontro ha voluto dedicare un pensiero spontaneo al calciatore della “Viola” con parole tanto sentite quanto vere. Di seguito il video delle dichiarazioni del giocatore di Arma di Taggia.

In questa giornata così triste per il calcio e lo sport italiano, @fabiofogna dedica la sua vittoria a Davide Astori ❤️ #stayFIT #tennis @BrasilOpenTenis pic.twitter.com/Oa8KCdWAGb — Federtennis (@federtennis) March 4, 2018













