Tirreno-Adriatico 2018, Fabio Aru: “Ho dato un segnale”. Damiano Caruso: “Mi ritrovo leader. Passiamo domani e facciamo i conti”

Tappa scoppiettante alla Tirreno-Adriatico 2018, la frazione che si è conclusa con l’arrivo in salita a Sassotetto ha regalato emozioni. Vittoria per lo spagnolo Mikael Landa, Fabio Aru ci ha provato con un attacco nel finale, Damiano Caruso si è ripreso la maglia azzurra di leader visto il salto di catena di Thomas, Chris Froome è andato in crisi. Le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della Rai:

FABIO ARU: “Siamo a inizio stagione, questa è la mia seconda gara. Ci tenevo a dare un segnale, è stata una tappa dura. Per adesso sono contento di quella che è la mia condizione, è stato fatto un passo in avanti rispetto ad Abu Dhabi e continuiamo su questa strada“.

MIKAEL LANDA: “Sapevo che era una salita dura, ho aspettato il finale e ho visto che nessuno ci provava e allora ho tentato io. Sono lontano in classifica, non ho niente da perdere e allora ho tentato di vincere la tappa: ci sono riuscito“.

DAMIANO CARUSO: “Oggi era una tappa adatta alle mie caratteristiche, ho sfruttato l’ultima salita e il lavoro del Team Sky mi è servito. Oggi mi ritrovo leader, per me è una cosa positiva. Per la generale? Vedremo, passiamo la tappa di domani e iniziamo a fare i conti“.