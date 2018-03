Tennistavolo, Europei Under21 Minsk 2018: tutti i risultati ed i campioni continentali di categoria

Si sono conclusi a Minsk, in Bielorussia, gli Europei Under 21 di tennistavolo: andiamo a scoprire i nomi dei vincitori e come si sono comportati gli azzurri in gara.

Nel singolare maschile ha vinto il ceco Tomas Polansky, al termine di una durissima battaglia con il romeno Cristian Pletea, con il punteggio di 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 11-5, 5-11, 7-11, 12-10). Nessun azzurro è giunto al tabellone conclusivo. Nel singolare femminile si è imposta la russa Mariia Tailakova, che ha superato in finale la connazionale Valeria Shcherbatykh per 4-0 (11-3, 11-7, 11-4, 11-8). L’azzurra Jamila Laurenti, unica italiana ad essere entrata in tabellone, è stata eliminata agli ottavi dalla russa Anastasia Kolish (4-11, 8-11, 5-11, 4-11).

Nel doppio maschile ha vinto la coppia turca composta da Ibrahim Gunduz ed Abdullah Yigenler, che ha superato la coppia polacca composta da Patryk Zatowka e Maeìrek Badowski, per 3-1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-9). Sono usciti agli ottavi Carlo Rossi e Matteo Mutti, dopo aver superato ai sedicesimi la coppia formata dall’azzurro Jordy Piccolin e dall’austriaco Thomas Grininger. Nel doppio femminile si impongono l’ucraina Solomiya Brateyko e la polacca Natalia Bajor, che hanno battuto nell’atto conclusivo le belghe Lisa Lung e Margo Degraef per 3-0 (11-8, 11-9, 11-6). Fuori agli ottavi la coppia composta da Veronica Mosconi e Jamila Laurenti, mentre sono fatali i sedicesimi per quella formata dall’azzurra Le Thi Hong Loan e dalla ceca Marketa Sevcikova.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fitet

roberto.santangelo@oasport.it