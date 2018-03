Tennistavolo, Challenge Open di Polonia 2018: dominio della Corea del Sud, che si aggiudica tutti i tabelloni senior

Si è concluso ieri il Challenge Open di Polonia di tennistavolo, con il dominio della Corea del Sud, che ha conquistato tutti i tabelloni senior. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali e le prestazioni degli azzurri.

Nel singolare maschile si è aggiudicato il derby sudcoreano Lim Jonghoon, che ha superato Jang Woojin per 4-3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6). Niagol Stoyanov, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al primo turno dal sudcoreano Lee Sangsu, numero uno del seeding. Stesso destino per Marco Rech Daldosso, superato dall’atleta di Hong Kong Lam Siu Hang, e per Alessandro Baciocchi, battuto dall’indiano Amalraj Anthony. Eliminato nel girone di qualificazione Chen Shuainan.

Nel singolare femminile la sudcoreana Yang Haeun ha superato in finale la nipponica Honoka Hashimoto per 4-1 (8-11, 11-7, 14-12, 11-8, 11-8). Debora Vivarelli, ammessa di diritto nel tabellone principale, ha perso al primo turno dalla romena Andreea Dragoman, mentre Li Xiang, dopo essere riuscita a qualificarsi, è stata superata proprio dalla nipponica Hashimoto. Fuori in fase eliminatoria Evelyn Vivarelli.

Nel doppio maschile affermazione della coppia sudcoreana Jeoung Youngsik / Lee Sangsu, che ha superato in finale la coppia di Hong Kong Jiang Tianyi / Lam Siu Hang per 3-0 (12-10, 11-8, 11-8). La coppia Alessandro Baciocchi / Marco Rech Daldosso è stata eliminata nel terzo ed ultimo turno preliminare dalla coppia polacca Artur Grela / Samuel Kulczycki.

Nel doppio femminile successo della coppia sudcoreana Jeon Jihee / Yang Haeun, che ha battuto nell’atto conclusivo la coppia formata dalla slovacca Barbora Balazova e dalla ceca Hana Matelova per 3-0 (11-9, 12-10, 13-11). La coppia composta da Debora ed Evelyn Vivarelli è stata eliminata nel secondo turno preliminare dalla coppia formata dalla serba Andrea Todorovic e dall’iberica Zhang Xuan.

Nel singolare maschile Under 21 vittoria del polacco Marek Badowski, che ha battuto l’austriaco Andreas Levenko per 3-2 (11-5, 9-11, 8-11, 11-5, 11-5). Chen Shuainan, dopo aver superato le qualificazioni, è stato eliminato al secondo turno dal nipponico Koyo Kanamitsu.

Nel singolare femminile Under 21 successo della sudcoreana Kim Jiho, che ha battuto per 3-0 (11-4, 11-6, 11-4) la russa Mariia Tailakova. Evelyn Vivarelli è stata eliminata nel girone di qualificazione.













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it