Tennis, WTA Indian Wells 2018: i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok, Kvitova vince una maratona, subito fuori Muguruza

Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4.

Subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle qualificazioni, in tre set 2-6 7-5 6-1.

Una vera e proprio maratona quella di Petra Kvitova, che dopo tre ore e un quarto di match riesce a battere in tre set la kazaka Yulia Putintseva, numero 81 al mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 6-4. Tutto abbastanza facile per Karolina Pliskova, numero 5 del seeding, che piega 7-6 6-1 la rumena Irina Camelia Begu.

Da segnalare le sconfitte di alcune teste di serie: Johanna Konta (11), Ashleigh Barty (16), Svetlana Kuznetsova (19), Elise Mertens (22) ed Agnieszka Radwanska (31).

I RISULTATI DI VENERDI’ 9 MARZO – WTA INDIAN WELLS 2018

20:10 Finale Konta J. (Gbr) 0 65 4 Vondrousova M. (Cze) 2 77 6 20:10 Finale Kvitova P. (Cze) 2 64 77 6 Putintseva Y. (Kaz) 1 77 63 4 20:10 Finale Mertens E. (Bel) 1 6 3 3 Wang Q. (Chn) 2 4 6 6 20:10 Finale Sabalenka A. (Blr) 2 6 6 Kuznetsova S. (Rus) 0 4 3 20:10 Finale Stosur S. (Aus) 0 5 5 Mladenovic K. (Fra) 2 7 7 21:40 Finale Osaka N. (Jpn) 2 6 6 Radwanska A. (Pol) 0 3 2 22:20 Finale Strycova B. (Cze) 0 5 4 Martic P. (Cro) 2 7 6 23:25 Finale Halep S. (Rou) 2 6 6 Pliskova Kr. (Cze) 0 4 4 23:45 Finale Vandeweghe C. (Usa) 2 6 78 Kanepi K. (Est) 0 0 66

00:25 Finale Bencic B. (Sui) 1 4 6 1 Ostapenko J. (Lat) 2 6 3 6 00:25 Finale Sakkari M. (Gre) 2 6 6 Barty A. (Aus) 0 4 2 00:30 Finale Zhang S. (Chn) 2 6 6 Kenin S. (Usa) 0 2 3 02:05 Finale Dolehide C. (Usa) 2 5 6 6 Cibulkova D. (Svk) 1 7 3 4 02:40 Finale Begu I. (Rou) 0 64 1 Pliskova Ka. (Cze) 2 77 6 04:15 Finale Muguruza G. (Esp) 1 6 5 1 Vickery S. (Usa) 2 2 7 6 04:40 Finale Anisimova A. (Usa) 2 6 6 Pavlyuchenkova A. (Rus) 0 4 1

Foto: profilo FB Simona Halep