Tennis, WTA 125K Series Indian Wells 2018: Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in due set

Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale.

Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede la battuta e si ritrova sotto rapidamente 1-4 dopo una serie di 11 punti consecutivi da parte dell’ucraina. La svolta arriva nel sesto game, che si rivela una battaglia infinita, nella quale l’azzurra, dopo 24 punti e ben 6 break point annullati, si salva e va sul 2-4. La partita cambia di colpo: l’azzurra trova il controbreak nel gioco seguente e l’aggancio nell’ottavo. Il nono game segna addirittura il sorpasso, con Errani che sfrutta la palla break sul 30-40 e si guadagna il diritto di andare a servire per il set. L’azzurra va 30-0, Bondarenko si riporta sul 30-30, poi l’italiana trova il set point, abilmente sfruttato: 6-4 in 45′.

L’ucraina accusa il colpo, cedendo il servizio in apertura del secondo set, Errani va poi 2-0 e non sfrutta ben tre palle break consecutive per il 3-0 pesante. Il passaggio a vuoto però dura poco e l’italiana sale 3-1, trovando poi il secondo break di vantaggio nel quinto game. In un sussulto d’orgoglio l’ucraina recupera un break riportandosi sul 2-4. ma nel settimo game nulla può contro la furia dell’azzurra, che sente profumo di vittoria e sale 5-2, andando a servire per il match. Serve il secondo match point, ma dopo 35′ Errani chiude 6-2 la seconda partita e può alzare le braccia al cielo.













Foto: Profilo Facebook Sara Errani

