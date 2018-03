Speed skating, Mondiali sprint 2018: Håvard Holmefjord Lorentzen e Jorien ter Mors vogliono confermarsi dopo i trionfi a Cinque Cerchi

Da domani fino a domenica ci attende una due giorni dal pattino veloce nei Mondiali sprint 2018 di speed skating a Changchun (Cina). Trattandosi di una competizione post Giochi Olimpici Invernali le defezioni non sono poche e, inoltre, l’Italia non avrà alcun pattinatore al via. Una rassegna iridata che si giocherà, dunque, sui 500 e 1000 metri, dove il migliore, nella combinazione delle gare in programma, si porterà a casa il titolo.

Tra gli uomini, gli osservati speciali saranno come al solito gli olandesi. Ronald Mulder, Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis e Kai Verbij andranno all’assalto del norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, campione olimpico in carica a PyeongChang. Lo scandinavo, in stagione, è stato senza ombra di dubbio l’atleta più continuo e sul ghiaccio cinese vuol confermare quanto di buono ha fatto vedere in Corea del Sud, ottenendo l’oro nei 500 metri e l’argento nei 1000 metri (alle spalle di Nuis).

Tra le donne sarà invece una sfida Olanda-Giappone con Jorien ter Mors, vittoriosa sul Gangneung Oval nel chilometro, ad affrontare la nipponica Nao Kodaira (argento nei 1000 metri ed oro nei 500 metri a PyeongChang). Valutando la stagione di Coppa del Mondo, la skater del Sol Levante ha dominato la scena, centrando il bersaglio grosso in tutte le tappe a cui ha preso parte (Heerenvenn, Stavanger, Calgary e Salt Lake City).

Ci attendono dunque dei confronti molto interessanti tutti da vivere. Di seguito il programma delle gare:

PROGRAMMA MONDIALI SPRINT SPEED SKATING 2018

3 marzo

a partire dalle ore 10 italiane

500 metri donne

500 metri uomini

1000 metri donne

1000 metri uomini

4 marzo

a partire dalle ore 9 italiane

500 metri donne

500 metri uomini

1000 metri donne

1000 metri uomini













