Sollevamento pesi, Europei 2018: Lidia Valentin si conferma sul trono continentale nei 75kg

Con 250 chilogrammi sollevati, la spagnola Lidia Valentin ha conquistato il quarto titolo consecutivo agli Europei di sollevamento pesi nei -75 kg, in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. Pur senza raggiungere le migliori misure della carriera, l’iridata in carica è riuscita a conquistare la medaglia d’oro sia nello strappo che nello slancio, arrivando ovviamente al primo posto anche nel totale.

Gara perfetta nella prima delle due prove, in cui ha sollevato in successione 107, 112 e 115 kg. Un errore in terza prova, con il titolo già saldamente in mano, nello slancio, in cui ha fallito l’alzata a 140 dopo aver effettuato quelle a 130 e 135. Per lei un 250 chili, distante 8 lunghezze dalla misura con cui aveva raggiunto il titolo mondiale ad Anaheim qualche mese fa.

Medaglia d’argento (con la seconda misura in entrambe le prove) per la francese Gaelle Nayo Ketchanke, che si è fermata a 103 nello strappo e 131 nello slancio per un totale di 234 kg. Medaglia di bronzo, a quota 223 chili, per la finlandese Meri Ilmarinen, che ha preceduto per una sola lunghezza la polacca Malgorzata Wiejak.













Foto: By Simon Q (Flickr: Olympics 2012: Women’s 75kg Weightlifting) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons