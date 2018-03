Sollevamento pesi, Europei 2018: Genny e Caterina Pagliaro, sorelle a caccia di una medaglia nei -48 kg

Saranno impegnate assieme, lunedì prossimo, nella categoria fino a 48 kg. Alessandra e Genny Pagliaro, rispettivamente classe 1997 e 1988, si giocheranno le medaglie, nella speranza di riuscire a salire entrambe sul podio ai prossimi Europei, che si disputeranno a Bucarest proprio la prossima settimana.

Sulla carta Genny, che ha un palmares internazionale di altissimo livello, ha maggiori possibilità rispetto alla sorella di puntare ad un piazzamento tra le migliori 3. Arrivata in carriera anche oltre i 190 kg, è difficile valutare quale possa essere il suo potenziale attuale dopo che lo scorso anno si era presa una pausa nella prima parte di stagione per poi partecipare ai Mondiali e arrivare a 165, 15 kg in meno nel totale dell’ultima apparizione internazionale agli Europei 2016. In fase di entry list, in ogni caso, ha dichiarato 175 kg, una misura ampiamente alla portato della Pagliaro che abbiamo conosciuto negli scorsi anni e che potrebbe consentirle di lottare anche per l’oro. Alessandra, invece, data la giovane età è in costante crescita e nel 2016 si è stabilizzata sui 160 kg. Per lei, in questa rassegna continentale sarebbe importante continuare a migliorarsi, provando magari ad avvicinare i 165 chili per dare continuità al percorso che sta facendo.

Difficile vederla in lotta con le migliori. Oltre a Genny, anche la rumena Elena Andries e la francese Anais Michel hanno qualcosa in più nelle gambe e nelle braccia. Entrambe potrebbero oscillare tra i 175 e i 180, misura dichiarata dalla francese, la stessa con cui ha conquistato la medaglia d’oro continentale un anno fa. Michel è la favorita per l’oro, ma tra le prime tre i valori sono molto equilibrati. E non sarebbe utopia, allora, sperare in un autentico capolavoro di Genny Pagliaro: a quasi 30 anni, ha l’occasione per provare a ritornare sul tetto d’Europa dopo i successi del 2013 e 2014. Per lasciare ancora una volta il segno e dare ulteriore lustro alla sua carriera.













