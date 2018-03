Snowboard, Slopestyle Alpe di Siusi 2018: splendido quarto posto di Emiliano Lauzi

Una run davvero eccezionale, da 80.45 punti. Qualche rimpianto per i pochi decimi di punto mancati per conquistare il podio, ma può comunque esultare Emiliano Lauzi: l’azzurro, classe 1994, va a prendersi il miglior risultato in carriera nella Coppa del Mondo di snowboard slopestyle cogliendo la quarta piazza in casa all’Alpe di Siusi. Strepitoso l’azzurro, che mai si era issato a questi livelli. A vincere la gara è il leader di Coppa Chris Corning con 87.11, che supera il norvegese Fridtjof Tischendorf ed il connazionale Lyon Farrell, che con 81.06 ha beffato di soli 61 centesimi il nostro rappresentante.

Ordine d’arrivo SS maschile Alpe di Siusi (Ita):

1 CORNING Chris 1999 USA 87.11 1000.00 1000.00

2 TISCHENDORF Fridtjof 1997 NOR 84.36 800.00 800.00

3 FARRELL Lyon 1998 USA 81.06 600.00 600.00

4 LAUZI Emiliano 1994 ITA 80.45 500.00 500.00

5 THOENEN Moritz 1996 SUI 75.95 450.00 450.00

6 HENKES Judd 2001 USA 75.81 400.00 400.00

7 OLIMSTAD Markus 1994 NOR 74.58 360.00 360.00

8 BOESIGER Jonas 1995 SUI 74.35 320.00 320.00

9 MILLAUER Clemens 1994 AUT 73.30 290.00 290.00

10 TRUCHON Antoine 1990 CAN 69.90 260.00 260.00

19 ZULIAN Emil 1997 ITA 75.00 120.00 120.00

26 DIOLI Nicola 1993 ITA 53.75 50.00 50.00

27 TOSI Francesco 2000 ITA 52.50 45.00 45.00

31 FUSER Elia 1999 ITA 45.25 28.00 28.00

38 FRAMARIN Loris 1998 ITA 36.25 19.10 19.10

39 MAFFEI Alberto 1995 ITA 33.50 18.80 18.80

44 GIROTTO Cesare Emanuele 2000 ITA 28.75 17.30 17.30

49 LIVIERO Nicola 1999 ITA 24.00 15.80 15.80

52 GRUBER Simon 1987 ITA 21.00

Foto: FB Cesare Pisoni