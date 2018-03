Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018: Italia-Corea del Sud, finale per il bronzo. Data, programma, orari e tv

L’Italia dello sledge hockey lotterà per conquistare una storica medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale affronterà la Corea del Sud in un incontro che potrebbe rivelarsi leggendario: per la prima volta siamo in corsa per salire sul podio a cinque cerchi, ce la dovremo vedere contro i padroni di casa in un incontro che si preannuncia davvero molto equilibrato e intenso. Planker e compagni hanno le carte in regola per sconfiggere gli asiatici e consacrarsi al termine di un percorso difficile e irto di ostacoli che era iniziato a Torino 2006: il nostro gruppo si è letteralmente superato e ora non vuole smettere di sognare.

Dopo aver sconfitto Norvegia e Svezia nella fase a gironi, i ragazzi di Da Rin sono stati sonoramente sconfitti dagli USA in una semifinale davvero fuori dalla nostra portata. I Campioni Paralimpici e del Mondo sono dei veri e propri professionisti, era impossibile fermarli. Ora però si può compiere l’impresa, gli azzurri ci credono fermamente e vogliono conquistare l’agognata medaglia a cinque cerchi. L’appuntamento è per sabato 17 marzo alle ore 04.00: tutti pronti per sostenere gli azzurri verso un’impresa sportiva davvero mitologica.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Corea del Sud, Finale per la medaglia di bronzo nel torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 MARZO:

04.00 Italia vs Corea del Sud