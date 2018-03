Short track, Mondiali 2018: Choi Minjeong favorita numero uno. Boutin e St.Gelais, padrone di casa a caccia dell’oro

Domani scattano i Mondiali di short track, giunti alla loro 43ª edizione. Sarà Montreal ad organizzare la rassegna iridata e c’è grande attesa soprattutto nel circuito femminile per capire chi conquisterà l’ambito oro nella classifica Overall.

Un titolo che quasi sicuramente non riguarderà i colori azzurri, visto che Arianna Fontana ha deciso che non prenderà parte alle gare individuali in questo Mondiale, dedicandosi solamente alla staffetta. La valtellinese ha fatto sapere di essere svuotata mentalmente dopo le fatiche di un’Olimpiade che le ha regalato il primo oro della sua carriera.

La coreana Choi Minjeong è la grande favorita per la conquista del titolo Overall, già vinto per due volte in carriera nel 2015 e 2016. La pattinatrice asiatica, però, dovrà fare meglio rispetto ai Giochi di PyeongChang, dove ha vinto “solo” un oro individuale nei 1500m, venendo squalificata nei 500m e poi cadendo nei 1000m.

Chi, invece, è sempre salita sul podio olimpico in tutte le distanze è stata Kim Boutin. Olimpiade semplicemente sensazionale quella della canadese, capace di conquistare un argento (1000m) e due bronzi (500m e 1500m). La 23enne di Sherbrooke si candida ad un ruolo da assoluto protagonista e con lei anche l’altra padrona di casa, quella Marianne St.Gelais, probabilmente al suo ultimo Mondiale della carriera e che proprio per questo motivo vorrà concludere nel miglior modo possibile dopo dei Giochi sottotono.

Non ci sarà la Campionessa del Mondo in carica, la britannica Elise Christie, reduce da un’altra Olimpiade disastrosa. Tra cadute e squalifiche la 27enne di Livingston è stata la grande delusione sul giacchio coreano e addirittura circola la voce in Gran Bretagna di un suo possibile addio allo short track ed un passaggio al pattinaggio di velocità. Restando in ambito europeo possibili protagoniste al Mondiale possono essere le olandesi Suzanne Schulting e Yara Van Kerkhof e la russa Sofia Prosvirnova.













Foto: Fisi-Pentaphoto