Scherma, Coppa del Mondo 2018: la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli

Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli.

Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio) che ha saputo conquistare la sua seconda vittoria stagionale, dominando in finale contro la Corea del Sud per 45-31.

Un’Italia che si è dimostrata una grande squadra, anche perchè ha saputo reagire prontamente ad una gara individuale nel giorno prima deludente per i colori azzurri. Italiane lontane dal podio, in quella che forse è stata la peggior prova della stagione per Gregorio e compagne. Giusto il tempo di resettare ed ecco la fantastica vittoria nella gara a squadre, con l’Italia che in questo momento è assolutamente la nazione da battere.

Gli altri due podi del fine settimana sono arrivati dal fioretto. Sulle pedane americane ha trionfato il padrone di casa Race Imboden, ma è stata comunque una domenica positiva per l’Italia con il secondo posto di Andrea Cassarà ed in particolare con il terzo posto di Damiano Rosatelli, al suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Nel complesso è stata una buona prova di squadra, con le eliminazioni agli ottavi di Daniele Garozzo (ko nel derby azzurro con Rosatelli) e di Alessio Foconi.

Piccola delusione dalla prova femminile, con le azzurre che mancano il podio in una gara che ha visto vincere una straordinaria Inna Deriglazova. La migliore delle azzurre è stata Camilla Mancini, che ha sfiorato l’accesso alla semifinale, venendo sconfitta all’ultima stoccata per 15-14 dalla tedesca Ebert. Stecca l’appuntamento americano Alice Volpi, subito eliminata al primo turno, ma solo un passaggio a vuoto temporaneo per la fiorettista toscana.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi