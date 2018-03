Pattinaggio di figura, Mondiali junior 2018: Matteo Rizzo conquista il BRONZO in un libero ricco di colpi di scena. Oro al russo Alexey Erokhov

Quarta ed ultima giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di pattinaggio di figura 2018. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento del programma libero maschile, in attesa del free program femminile che chiuderà la rassegna iridata giovanile.

Sesto al termine del programma corto, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquistare la medaglia di bronzo, un risultato mai ottenuto dall’Italia in ambito maschile, e che in generale mancava dal 2003, quando a salire sul terzo gradino del podio fu nient’altro che Carolina Kostner. Il campione nazionale assoluto ha ottenuto 141.34 punti per la sua prestazione odierna, con 69.92 punti di technical elements e 71.42 punti di components, risultando il migliore sotto questa voce. Il totale di 211.58 punti lo ha così piazzato in terza posizione, seppur con un margine di pochi decimi sul quarto, il canadese Joseph Phan (210.91).

Nella gara odierna non sono mancati i colpi di scena, a partire dal forfait dello statunitense di origine russa Alexei Krasnozhon, al comando dopo il primo segmento di gara. Ad approfittarne è stato il russo Alexey Erokhov, che ha pattinato il miglior libero di giornata con 154.98 punti (85.36 punti per il tecnico e 70.62 per le componenti del programma), seppur macchiando il proprio programma con una caduta. Medaglia d’argento ad un altro russo, Artur Danielian, che ha rimontato dall’ottava alla seconda posizione, chiudendo con 218.76 punti, nuovo primato personale per il pattinatore di Volgograd.

Tra i delusi, invece, il giapponese Mitsuki Sumoto, scivolato dalla terza alla nona posizione (199.51 punti).

CLASSIFICA FINALE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Alexey EROKHOV RUS 231.52 2 1 2 Artur DANIELIAN RUS 218.76 8 2 3 Matteo RIZZO ITA 211.58 6 6 4 Joseph PHAN CAN 210.91 14 3 5 Roman SAVOSIN RUS 207.91 12 5 6 Camden PULKINEN USA 207.88 17 4 7 Tomoki HIWATASHI USA 206.68 11 7 8 Ivan PAVLOV UKR 206.38 4 8 9 Mitsuki SUMOTO JPN 199.51 3 9 10 Jonathan HESS GER 195.32 7 10 11 Sihyeong LEE KOR 194.85 5 11 12 Irakli MAYSURADZE GEO 186.98 9 15 13 Conrad ORZEL CAN 185.93 15 12 14 Mark GORODNITSKY ISR 180.43 18 14 15 Luc ECONOMIDES FRA 179.55 21 13 16 Nurullah SAHAKA SUI 177.75 13 18 17 Adam SIAO HIM FA FRA 175.59 16 19 18 Sena MIYAKE JPN 174.66 10 23 19 Younghyun CHA KOR 174.13 23 16 20 Petr KOTLARIK CZE 173.15 20 17 21 Donovan CARRILLO MEX 168.68 19 22 22 Gabriel FOLKESSON SWE 166.39 24 20 23 Micah Kai LYNETTE THA 166.00 22 21 WD Alexei KRASNOZHON USA 1 Basar OKTAR TUR FNR 25 Kai Xiang CHEW MAS FNR 26 Aleksandr SELEVKO EST FNR 27 Ivan SHMURATKO UKR FNR 28 Yakau ZENKO BLR FNR 29 Larry LOUPOLOVER AZE FNR 30 Aleix GABARA ESP FNR 31 Davide LEWTON BRAIN MON FNR 32 Harrison Jon-Yen WONG HKG FNR 33 Alexander ZLATKOV BUL FNR 34 Roman GALAY FIN FNR 35 Micah TANG TPE FNR 36 Kims Georgs PAVLOVS LAT FNR 37 David Igor BIRINBERG ISR FNR 38 James MIN AUS FNR 39 Alexander BOROVOJ HUN FNR 40 Luc MAIERHOFER AUT FNR 41 Nikita MANKO KAZ FNR 42 Luke DIGBY GBR FNR 43 Samuel MCALLISTER IRL FNR 44 Chadwick WANG SGP FNR 45 Erik MATYSIAK POL FNR 46 Charles Henry KATANOVIC CRO FNR 47 Yamato ROWE PHI FNR 48

Foto: Valerio Origo