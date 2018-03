Paralimpiadi PyeongChang 2018: venerdì 9 marzo. Programma, orari e tv: c’è la Cerimonia d’Apertura

Venerdì 9 marzo inizieranno le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella cittadina sudcoreana, che poche settimane fa ha ospitato le Olimpiadi, scattano i Giochi per i campioni diversamente abili, pronti a darsi battaglia sulla neve e sul ghiaccio per la conquista delle ambite medaglie. Venerdì 9 marzo è prevista la Cerimonia d’Apertura, il giorno dopo incominceranno le gare.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDI’ 9 MARZO:

12.00 Cerimonia d’Apertura Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018