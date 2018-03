Pallanuoto femminile, A1 2018: L’Ekipe Orizzonte Catania vola. Distrutta in casa la Plebiscito Padova

Anticipo per la 14ma giornata del campionato femminile di pallanuoto: a Padova è andato in scena il big match, che molto probabilmente assegnerà il titolo nelle finali. Le padrone di casa del Plebiscito sono state battute nettamente dalle rivali de L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più prime in classifica: 8-3 il risultato. Strappo nei primi due quarti per le siciliane, che si sono rapidamente portate sul 6-2, chiudendo ogni chance di rimonta alle campionesse d’Italia. Top scorer l’attaccante del Setterosa Roberta Bianconi.

CS PLEBISCITO PD-L’EKIPE ORIZZONTE 3-8

CS PLEBISCITO PD: Teani, Barzon 1, Savioli, Gottardo 1, Queirolo, Casson, Millo, Dario, Sohi 1, Savioli, Nencha, Tielmann, Giacon. All. Posterivo

L’EKIPE ORIZZONTE: Johnson, Ioannou, Garibotti, Bianconi 3 (1 rig.), Aiello, Santapaola, Palmieri 1, Marletta 1 (1 rig.), Van Der Sloot 2, Morvillo, Riccioli 1, Lombardo, Schillaci. All. Miceli

Arbitri: Collantoni e Paoletti

Parziali 1-3, 1-3, 0-1, 1-1

Spettatori 150 circa. Bianconi (C) ha fallito un rigore per esecuzione irregolare nel secondo tempo. Uscite per limite di falli: I. Savioli (P) nel terzo tempo, Aiello, Morvillo e Lombardo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 1/10, Catania 2/4 +3 rigori.

