Nuoto, Trofeo Città di Milano 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Manca sempre meno all’ottava edizione del Trofeo Città di Milano Nuotatori Milanesi (9-11 marzo). Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si aggiungono altri importanti nomi: i francesi Charlotte Bonnet e Damien Jolie, la canadese Mary-Sophie Harvey (Energy Standard), gli azzurri Fabio Scozzoli, Luca Dotto, Marco Orsi, Simone Sabbioni, Matteo Rivolta, Ilaria Cusinato, Ilaria Bianchi e Martina Carraro.

L’evento si terrà presso la Piscina “Daniela Samuele” di Via Trani, 1, angolo Via Mecenate a Milano nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 Marzo 2018. Numeri senza precedenti per questa edizione: oltre 1200 atleti partecipanti per quasi 2.800 presenze gara. Di seguito la programmazione dell’evento. Da verificare la copertura televisiva.

PROGRAMMAZIONE TROFEO NUOTO MILANO

Venerdì 9 Marzo 2018

inizio gare ore 9.00 – FINALI – inizio gare ore 16.00

100 stilelibero uomini

200 stile libero donne

50 rana uomini

100 rana donne

100 farfalla donne

100 dorso uomini

50 dorso donne

200 farfalla uomini

200 misti donne

400 stile libero uomini

50 stile libero donne

200 rana uomini

200 dorso donne

50 farfalla uomini

400 misti uomini

800 stile libero donne

Sabato 10 Marzo 2018 – inizio gare ore 9.00 – FINALI – inizio gare ore 16.00

100 stile libero donne

200 stile libero uomini

50 rana donne

100 rana uomini

100 farfalla uomini

100 dorso donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

200 misti uomini

400 stile libero donne

50 stile libero uomini

200 rana donne

200 dorso uomini

50 farfalla donne

400 misti donne

1500 stile libero uomini

Domenica 11 Marzo 2018

Mattina – Inizio gare ore 9.30

50 delfino

100 dorso

50 rana

100 stile libero

400 misti

Pomeriggio – inizio gare ore 15.30

400 stile libero

100 delfino

50 dorso

100 rana

50 stile libero

200 misti













