NBA 2018: Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston, bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers

La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto.

Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, che guidano la classifica della Western Conference. La squadra texana ha ottenuto il quinto successo consecutivo, imponendosi 129-120 sui Minnesota Timberwolves, avvicinandosi sempre di più alla prima posizione al termine della stagione regolare. Gran partita, come di consueto, per James Harden, che ha messo a referto 34 punti accompagnati da 12 assist a completare l’opera in 36′ sul terreno di gioco. Houston, di fatto, ha chiuso la contesa dopo il primo quarto e già all’intervallo aveva sfiorato gli 80 punti realizzati, rallentando nella seconda metà di gara. Minnesota, pur sconfitta, è ancora all’ottavo posto, ma per essere certa di accedere ai playoff deve trovare qualche vittoria pesante.

Dopo 11 successi in fila, si è interrotta la striscia vincente dei Toronto Raptors. Il colpevole? Russell Westbrook. 37 punti, 13 rimbalzi e 14 assist a gelare l’Air Canada Center, dove il 24 febbraio era arrivata l’ultima sconfitta di Toronto. Con 16 di questi 37 punti nel quarto periodo, Westbrook si è rivelato anche decisivo per fissare il punteggio sul 132-125. La squadra canadese, nonostante la sconfitta, è rimasta saldamente al comando della Eastern Conference, complice anche la sconfitta dei Boston Celtics, che di fatto non hanno opposto resistenza ai New Orleans Pelicans di un Anthony Davis scatenato da 34 punti e 11 rimbalzi, ennesima prestazione ben sopra le righe di questo periodo per mantenere la propria squadra in sesta posizione ad Ovest, a favorire il 108-89 finale. Tutto invariato, di conseguenza, nelle prime due posizioni nella Eastern Conference, con Toronto che mantiene 5 vittorie di margine su Boston e non dovrebbe avere particolari problemi a difenderle da qui al termine della stagione.

Inarrestabili i Portland Trail Blazers, che allo Staples Center hanno ottenuto il 13esimo successo consecutivo superando 122-109 i Los Angeles Clippers con una prova di squadra di altissimo livello, portando tutto il quintetto oltre i 15 punti. Il miglior realizzatore è stato Damian Lillard con 23 punti, a sottolineare la compattezza di una squadra che in ottica playoff potrebbe diventare molto insidiosa dovesse mantenere questa condizione di forma. I Clippers, sconfitti, vedono rimanere la zona playoff a 2 vittorie piene di distanza. Dopo tre partite perse consecutive è il momento di cambiare marcia per evitare l’esclusione dalla post season.

I risultati di domenica 18 marzo

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 132-125

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 89-108

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 129-120

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers 122-109













