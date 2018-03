NBA 2018: LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio, bene Philadelphia e Marco Belinelli

In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129 dopo il -15 dell’intervallo. Il Re è stato importante nel finale, prima regalando l’assist per la tripla di Love (23 e 12 rimbalzi), poi segnando tre tiri liberi, ma sbagliandone uno a 3.9″ dalla fine. In difesa, però, è stato proprio James a contestare il tiro del pareggio a DeMar DeRozan (21 punti). Un successo importante per i Cavs per mantenere il terzo posto ad Est.

Una lotta in cui non molla Philadelphia, quarta dopo aver battuto 119-105 Memphis in un match controllato sin dall’avvio dai 76ers e chiuso nel terzo periodo. Ben sette in doppia cifra, tra i quali Marco Belinelli, uno dei quattro top scorer con 15 punti e 6/10 dal campo in 32 minuti giocati. Rimanendo ad Est è in piena lotta per la postseason anche Miami, settima, che ha avuto la meglio per 119-98 sui New York Knicks. Gli Heat hanno rischiato di rovinare quando accumulato nella prima parte, ma sono riusciti a resistere affidandosi a un Kelly Olynyk scatenato, autore di 52 punti con 13 rimbalzi e 16 assist.

Ad Ovest, invece, quinta vittoria di fila per San Antonio. Gli Spurs hanno vinto per 98-90 contro Washington, rimanendo al sesto posto a solo una partita e mezza dal quarto. Partita spaccata con il 23-9 del terzo periodo, in cui il protagonista è stato LaMarcus Aldridge (27 punti), creando un margine che poi i Wizards hanno ridotto solo alla fine, a giochi già fatti (21 per Bradley Beal e Kelly Oubre jr.). In parità con San Antonio ci sono i New Orleans Pelicans, vincitori per 96-92 del confronto con gli Indiana Pacers grazie ad Anthony Davis, autore di 6 punti nell’ultimo minuto, chiudendo la gara a 28, conditi da 13 rimbalzi.

Tengono aperte le proprie chance di playoff anche Denver e Clippers, nona e decima ad Ovest. I Nuggets hanno vinto 135-102 contro Chicago una partita mai in discussione, in cui hanno toccato anche il +46, trascinati da Nikola Jokic (21 punti con 9/11 dal campo con 2/2 da tre) e Paul Millsap (22 punti). Successo importante e più difficile per la squadra di LA, 127-120 in trasferta contro Milwaukee. Vittoria che tiene aperte le speranze playoff, dopo quattro sconfitte consecutive, su cui c’è il marchio della coppia DeAndre Jordan (25 punti e 22 rimbalzi)-Austin Rivers (22 con una tripla chiave nel finale). I Bucks non solo hanno perso rimanendo ottavi ad Est, ma hanno visto Giannis Antetokounmpo lasciare la partita nel primo quarto per una distorsione alla caviglia. Infine, vittoria 111-105 per gli Charlotte Hornets sui Brooklyn Nets, con ben 32 punti e 30 rimbalzi per Dwight Howard.

I risultati di mercoledì 21 marzo

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 132-129

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 119-105

Miami Heat – New York Knicks 119-98

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 105-111

Chicago Bulls – Denver Nuggets 102-135

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers 120-127

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 96-92

San Antonio Spurs – Washington Wizards 98-90

LE CLASSIFICHE













