MotoGP, GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso: “Soddisfatto della moto, ci manca ancora qualcosa in ottica gara”

Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che abbiamo trovato condizioni un po’ diverse rispetto ai test perchè è molto più caldo. Dobbiamo concentrarci soprattutto sul consumo delle gomme e tutto ciò che interessa la lunghezza della gara di domenica” .

Un primo giorno di lavoro che conferma quanto visto nei test invernali: “Sapevamo di essere competitivi qui a Losail e devo dire di essere molto contento del feeling con la moto in generale, ma ci manca ancora qualcosa, specie in ottica gara, dato che andrà gestita nel migliore dei modi”. Tra i rivali visti oggi in pista, particolare attenzione l’ha ottenuta Valentino Rossi. “Oggi durante la sessione ho seguito casualmente Valentino Rossi e ho capito che stava solamente lavorando pensando al Gran Premio senza pensare troppo al giro veloce e non sfruttando nemmeno tutta la potenza della sua moto. Sicuramente l’ho visto molto bene”

