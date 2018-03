MotoGP, Andrea Dovizioso: “Qualifica non perfetta. Per la gara siamo messi molto bene ma…”

Quinto al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso commenta la propria prestazione nel time-attack a microfoni di Sky Sport: “La qualifica non è stata perfetta – ammette il forlivese – Quando ho montato la seconda gomma ho trovato molti piloti in pista che rallentavano e non sono riuscito a prepararmi nel modo migliore. Ho fatto un errore alla curva 1, poi ne sono seguiti altri, avrei potuto fare meglio, ma le prime due file erano un buon risultato”.

E sulla gara chiarisce: “Siamo messi molto bene, ma non so come sono messi gli altri. Non è facile capire il passo degli avversari, ma la strategia si deciderà durante la gara. Questa del Qatar è una gara lunga, saremo in tanti, almeno all’inizio“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo