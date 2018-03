MotoGP, Andrea Dovizioso: “I miei sogni? Vincere il Mondiale e diventare papà”

Andrea Dovizioso si sta godendo la vittoria nel GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018, e guarda con ottimismo al prossimo futuro. Il vicecampione del mondo conserva la propria consueta umiltà e ha ribadito a Marca: “Non è facile essere umili quando si raggiungono certi livelli nello sport. Io sono ancora una persona normale, ma ci sono piloti o personaggi sportivi che diventano famosi e si sentono importanti“. Il forlivese ha le idee molte chiare: “I miei sogni? Mi piacerebbe diventare papà per la seconda volta e vincere il Mondiale“.

Nelle ultime ore si sta discutendo molto sulla diversità di risultati tra Dovizioso e Lorenzo, oltre della notevole differenza tra i due stipendi: “All’inizio l’avventura di Lorenzo in Ducati è stata positiva per me, l’ho presa come una sfida. Era chiaro che la Ducati credeva in lui ma io non ho dato importanza a questo tema. Ho cercato di fare il meglio che potevo, non volevo creare alcun problema“. Settimana prossima si volerà in Argentina per la seconda tappa del Mondiale, Andrea Dovizioso andrà a caccia del bis dopo aver già sconfitto Marc Marquez nel primo appuntamento.













FOTOCATTAGNI