Milano-Sanremo 2018: Nacer Bouhanni, la freccia francese che in volata non teme nessuno

Tra i tanti outsider alla partenza della Milano-Sanremo troviamo il francese Nacer Bouhanni, che ha chiuso sempre nella top 10 nelle ultime tre edizioni, sfiorando il podio nel 2016. Andiamo quindi ad analizzare le sue possibilità in questa corsa.

Bouhanni è tra i velocisti migliori del circuito e ha sicuramente le caratteristiche adatte per essere protagonista nella Classicissima. Infatti oltre a possedere un grande esplosività negli ultimi metri riesce a reggere anche su percorsi più impegnativi e quindi gli strappi nel finale non lo impensieriscono. Inoltre il francese è in grado di gestire al meglio anche gli sprint più complessi, buttandosi nella mischia sempre con grande coraggio, anche se alcune volte con delle traiettorie fin troppo azzardate. Le possibilità di fare bene ci sono quindi tutte, ma la grande incognita è legata alla sua condizione.

Infatti Bouhanni è stato costretto a ritirarsi durante la Parigi-Nizza a causa di una forma influenzale e quindi potrebbe non riuscire a recuperare al 100% entro domenica. Un problema che si va ad aggiungere ad un inizio di stagione che non era già stato particolarmente brillante. Infatti erano arrivati solo qualche piazzamento al Dubai Tour e al Tour of Oman. Insomma il velocista francese non sembra al massimo della forma, ma la sua qualità e la sua esperienza potrebbero essere comunque sufficienti per cogliere un risultato importante alla Milano-Sanremo.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Ferrari / Paolone