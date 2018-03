Judo, European Cup cadetti 2018: medaglia di bronzo per Martina Lanini a Zagabria

Zagabria, capitale della Croazia, ha ospitato questa settimana una tappa dell’European Cup cadetti di judo 2018. Dopo una prima giornata di combattimenti che ha sorriso all’Italia, grazie ad un bottino di due ori e due bronzi, le categorie di peso più elevate hanno regalato soddisfazioni minori ai colori azzurri, con una sola medaglia di bronzo conquistata.

Ad avere il merito di salire sul podio è stata la sedicenne Martina Lanini, che in precedenza vantava due quinti posti nei tornei del circuito continentale di categoria. L’azzurrina della categoria 63 kg ha subito un waza-ari da parte della tedesca Yasmin Bock nell’incontro decisivo per il podio, ma è stata brava a non perdersi d’animo, imponendosi per ippon. La vittoria in questa divisione di peso è andata alla padrona di casa croata Katarina Kristo, che ha sconfitto per ippon la serba Jelena Tasić, mentre l’altra teutonica Dewi De Vries ha completato il podio.

Da segnalare anche il settimo posto di Ylenia Monaco nella categoria 57 kg, vinta da un’altra croata, Lara Cvjetko, mentre al maschile Giovanni Zaraca ha sfiorato il podio nella categoria 73 kg, chiudendo quinto dopo essere stato battuto in semifinale dal rumeno Adrian Sulca, poi medaglia d’oro, e, nel match per il bronzo, dal canadese Keagan Young, che ha impiegato solo dieci secondi per mettere a segno un ippon.

Con due ori e tre argenti, l’Italia chiude dunque al quarto posto del medagliere, che vede l’Ungheria precedere Croazia e Brasile nelle prime tre posizioni.

RISULTATI

MASCHILI

-73 kg

1. SULCA, Adrian (ROU)

2. BUBYR, Artem (UKR)

3. NERPEL, Gergely (HUN)

3. YOUNG, Keagan (CAN)

5. CHARLES, Cameron (GBR)

5. ZARACA, Giovanni (ITA)

7. SHISHKIN, Daniil (RUS)

7. TOTH, Botond (HUN)

-81 kg

1. SANTOS, Marcos (BRA)

2. NGAYAP HAMBOU, Maxime Gael (FRA)

3. BROD, Ziga (SLO)

3. ZURAT, Nadav (ISR)

5. ARENCIBIA, Alexandre (CAN)

5. CRET, Alex (ROU)

7. BOROS, Ivan (HUN)

7. LAVI, Yaheli (ISR)

-90 kg

1. POGOREVC, Rok (SLO)

2. TURANSZKI, Zalan (HUN)

3. MAI, Louis (GER)

3. VEG, Zsombor (HUN)

5. BEN HAROCH, Segev (ISR)

5. MOCHALOV, Artem (RUS)

7. SANTOS, Adriel (BRA)

7. SUSIC, Mate (CRO)

+90 kg

1. SIPOCZ, Richard (HUN)

2. SANT ANA, Leonardo (BRA)

3. BAGRIN, Alin (MDA)

3. KORDYALIK, Wojciech (POL)

5. KELC, Tim (SLO)

5. VARGA, Donat (HUN)

7. DIABY, Tieman (FRA)

7. STOJKOV, Aleksandar (SRB)

FEMMINILI

-57 kg

1. CVJETKO, Lara (CRO)

2. OZBAS, Szofi (HUN)

3. GONZAGA, Gabrielle (BRA)

3. LEMOS, Thayane (BRA)

5. IVANESCU, Florentina (ROU)

5. ZARYBNICKA, Julie (CZE)

7. HIDEN, Verena (AUT)

7. MONACO, Ylenia (ITA)

-63 kg

1. KRISTO, Katarina (CRO)

2. TASIC, Jelena (SRB)

3. DE VRIES, Dewi (GER)

3. LANINI, Martina (ITA)

5. BEREZA, Bruna (BRA)

5. BOCK, Yasmin (GER)

7. CORRAO, Alessia (BEL)

7. HABERSTOCK, Laura (FRA)

-70 kg

1. IGL, Raffaela (GER)

2. ROSA, Eduarda (BRA)

3. GERSIOVA, Nina (SVK)

3. SCHNEIDER, Cheyenne (GER)

5. DE BRUYN, Femke (BEL)

5. SVOBODOVA, Ester (CZE)

7. CZERLAU, Jennifer (HUN)

7. PRICHYSTALOVA, Eva (CZE)

+70 kg1. SANTOS, Anna (BRA)

2. HAYME, Coralie (FRA)

3. FONTAINE, Lea (FRA)

3. KMIELIAUSKAITE, Justina (LTU)

5. FARAGO, Petra (HUN)

5. WOLSZCZAK, Kinga (POL)

7. MENESI, Beatrix (HUN)

7. PASTALOUSKAYA, Alina (BLR)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Hungary (HUN) 3 3 2 4 5 2. Croatia (CRO) 3 0 0 0 1 3. Brazil (BRA) 2 2 5 2 2 4. Italy (ITA) 2 0 3 3 2 5. Germany (GER) 1 1 4 2 0 6. Austria (AUT) 1 1 0 1 3 7. Belarus (BLR) 1 1 0 0 2 8. Slovenia (SLO) 1 0 1 1 0 9. Romania (ROU) 1 0 0 4 0 10. Macedonia (MKD) 1 0 0 0 0 11. France (FRA) 0 3 3 3 3 12. Ukraine (UKR) 0 2 1 2 6 13. Great Britain (GBR) 0 2 0 1 0 14. Serbia (SRB) 0 1 0 1 1 15. Israel (ISR) 0 0 3 1 3 16. Spain (ESP) 0 0 2 0 0 17. Russia (RUS) 0 0 1 2 1 18. Canada (CAN) 0 0 1 1 1 19. Poland (POL) 0 0 1 1 0 20. Bulgaria (BUL) 0 0 1 0 0 20. Kosovo (KOS) 0 0 1 0 0 20. Lithuania (LTU) 0 0 1 0 0 20. Moldova (MDA) 0 0 1 0 0 20. Slovakia (SVK) 0 0 1 0 0

Foto: EJU