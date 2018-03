Italia-Inghilterra, amichevole calcio: data programma, orario e tv. Come seguirla in tempo reale

Martedì 27 maggio si giocherà Italia-Inghilterra, amichevole di lusso in programma al Wembley Stadium di Londra. Nello storico impianto della capitale inglese, gli azzurri affronteranno i padroni di casa con l’obiettivo di iniziare al meglio il cammino dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.

La nostra Nazionale ha giocato cinque incontri in questo storico impianto, vero e proprio tempio del calcio inglese che è stato rinnovato nel 2003: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, memorabile il primo storico successo targato dal gol di Fabio Capello nel 1973.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inghilterra-Italia, amichevole di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 27 MARZO:

20.45 Inghilterra-Italia