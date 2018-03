Italia-Argentina, probabili formazioni: la Nazionale riparte con il 4-3-3 guidato da Immobile-Insigne? Che sfida a Messi e compagni

L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Gigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a un’impresa contro la corazzata di Messi e compagni che punta al titolo iridato. Il nostro coach esordirà con il botto ma vuole subito essere assoluto protagonista: quali uomini schiererà in campo e con quale modulo giocherà?

Gigi Di Biagio potrebbe partire con un 4-3-3: centrocampo affidato a Jorginho che sarà probabilmente affiancato da Verratti e Pellegrini per spingere il tridente offensivo con gli scatenati Immobile, Insigne e Candreva. Tra i pali il capitano Buffon mentre la difesa a quattro dovrebbe scontare l’assenza di Chiellini e dunque Bonucci affiancato probabilmente da Ogbonna al centro, sulle fasce Florenzini e Darmian.

L’Argentina invece dovrebbe replicare con un 4-2-3-1: Higuain unica punta, Messi alle sue spalle con Di Maria e Maxi Meda. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Argentina, amichevole internazionale di lusso.

ARGENTINA (4-2-3-1): Romero; Mercado, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Biglia; Maxi Meza, Messi, Di Maria; Higuain.

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Verratti, Bonaventura; Candreva, Immobile, Insigne.